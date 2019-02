«Lega, l'identità è stata tradita»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL TOUR IN VENETOMESTRE Tiepido e disincantanto in fatto di autonomie regionali, il Pd che Nicola Zingaretti immagina sotto la sua segreteria non farebbe invece un passo indietro rispetto all'attuale linea sulla Tav. Come Renzi e Gentiloni, che stanno facendo pressione sul governo per portare in parlamento le decisioni sulla Tav per smascherare l'incoerenza della Lega di Salvini, anche il candidato alle primarie (finora favorito dai numeri nei circoli) è del parere di accelerare. «La soluzione è il parlamento, perché Salvini ha fatto...