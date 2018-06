Lega e grillini: nel padovano patto nazionale ancora lontano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIPADOVA Mentre a Roma c'è il nuovo governo giallo-verde che ha trovato un suo equilibrio, nel territorio padovano invece il Movimento Cinque stelle rimane ancora una volta al palo, mentre la Lega, pur affermandosi nei piccoli centri, perde la piazza più importante fra quelle in lizza per eleggere il nuovo sindaco. Perché se a Piove di Sacco c'è l'eccezione che conferma la regola, con il centrosinistra che porta Davide Gianella a riconfermarsi sulla prima poltrona per il secondo mandato battendo Andrea Recaldin, esponente di...