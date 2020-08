LE VOCI NEL CORTEO

VENEZIA Concordi i lavoratori al porto crocieristico e commerciale, ieri mattina in manifestazione. Pensieri che possono riassumersi nello slogan: Venezia è il suo porto, il porto è Venezia. Ma non c'è stato solo il Sì Navi assoluto, ma anche il desiderio di una sintesi propositiva con chi è contrario. Dopo aver cacciato a veementi parole i politici di ogni schieramento presenti, gli animi si sono chetati. «Nel 2020 il fatturato è zero riferisce Francesca, 60 anni, titolare di una ditta addetta ai terminal e all'accompagnamento turistico la politica ha molta responsabilità sulla situazione. Aspettiamo una soluzione, anche temporanea. Questo limbo si rivela divisorio nella città, separando chi è a favore e chi è contrario, gente che non si unisce in un progetto comune. Al porto è tutto fatturato, non siamo snob né ricchi; ma il lavoro va tutelato, senza azioni che possano intimidire gli armatori». Andrea, 45 anni, lavoratore al porto commerciale: «Siamo venuti a dare una mano ai colleghi del settore crocieristico. Se perdiamo il porto crocieristico, i secondi ad essere messi in discussione siamo noi». La trentenne Isabella, dipendente al bar della Marittima: «Speriamo in una ripartenza; i progetti ci sono, ma non si decide nulla. Siamo fermi da fine stagione scorsa e non capisco perché non si prendano decisioni. Si è parlato di scavare il canale Vittorio Emanuele, ebbene si proceda dunque». «Per riprenderci ci vorranno almeno 10 anni commenta Michele, titolare dell'agenzia marittima Radonicich Venezia attualmente ha un'unica certezza: il suo porto commerciale. Tutto comunque sarà legato al Mose, la cui gestione deve essere del tutto veneziana e non decisa altrove». Gaia, 37 anni, settore dell'accompagnamento turistico: «Mi sembra questa una protesta valida, ben riuscita. L'assenza di decisioni è grave, poi ci si è messa di mezzo anche la pandemia. Vogliamo che siano rispettate le volontà dei lavoratori, anche di quelli che contestano le grandi navi. Con loro si può trovare una sintesi. Qui sono rappresentati 5mila lavoratori portuali, gente che deve pagare le bollette e mangiare. Molti vengono da fuori Venezia; io, per esempio, risiedo a Castelfranco. Considero questa situazione un empasse per meglio ripartire, senza lasciare indietro nessuno». «Basta guardare il porto, è un disastro si lamenta Ivano, sbarco merci del porto commerciale basta con gli interessi politici e con gli inciuci, devo guardare alla gente. Chi era contento che le navi non passassero più, ora piange perché sono andate a Trieste. Se andiamo avanti così, Venezia muore». «La mia famiglia vive di porto osserva Alberto, architetto navale il porto è la storia della città, che attorno ad esso si è consolidata. Uccidere il porto significa ammazzare la storia». «I tavoli di studio ormai non servono a nulla dice Mario, del settore crocieristico è necessario decidere. I tempi medi delle leggi o normative politiche non sono quelli della gente che deve mangiare. La cassa integrazione è misera e presto finirà. Dopo? Chiediamo solo l'impegno di chi deve decidere; non possono più nascondersi. Il Governo ha precise responsabilità e non può non accorgersi della situazione e di tante famiglie a rischio. Venezia senza il suo porto è morta, e gli stessi veneziani devono rendersene conto». «Lavoro è vita ha concluso l'albergatore Flavio Carraro, per il movimento civico Uniti per il Futuro - Il Mose dev'essere finito in fretta. Dopo le manifestazioni dei No Navi la situazione si è aggravata. Le famiglie sono al collasso».

Tullio Cardona

