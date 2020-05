LE VOCI

JESOLO «Dopo quello che è successo negli ultimi mesi, tornare a Jesolo in compagnia è una liberazione». Mascherina indossata correttamente, in alcuni casi con personalizzazioni in stile glamour, quasi come un accessorio impeccabile. Giovani rispettosi delle regole sabato sera, tanto che nella centralissima piazza Mazzini davanti a locali, bar e pizzerie quasi tutti hanno rispettato l'ordinanza e indossato la mascherina. Poche le eccezioni, tra chi ha tenuto la mascherina sotto al mento o in mano.

GASOLINE

Come tra un gruppo di amici, felici di varare la soglia del Gasoline dove i controlli sono stati rigorosi. «Dopo tanto tempo trascorso in casa ammettono è un po' strano, però è bello ritrovarsi assieme. Sappiamo che dobbiamo rispettare le norme di distanziamento e usare le mascherine, ma comunque poter uscire e tornare nei locali è un primo ritorno alla normalità». Accomodati nell'elegante terrazza dell'hotel Principe, che da venerdì ha ufficialmente iniziato la stagione, una coppia di fidanzati di Treviso non si è fatta mancare l'occasione di tonare a Jesolo. Anche loro rispettosi delle disposizioni, hanno continuato a indossare la mascherina fino all'arrivo dell'ordine: «Nella realtà speriamo di tenerla ancora per poco confidano ma fino a quando sarà obbligatoria è bene rispettare quanto previsto, se tutti rispettano le regole prima finirà questo incubo. Un primo segnale positivo è rappresentato dalla possibilità di tornare a muoverci, certo le limitazioni ci sono e fa strano vedere Jesolo con pochi turisti. Ci auguriamo, come tutti, che tutto questo presto possa diventare un brutto ricordo».

CAPANNINA

Senza prenotazione, rimasti fuori dalla Capannina Beach, un gruppo di amici provenienti dalla provincia di Treviso non nasconde il proprio rammarico: «Non sapevamo della prenotazione obbligatoria dicono capiamo la necessità di usare la mascherina e del distanziamento, il resto sembra un po' troppo eccessivo. Dopo tanto tempo volevamo solo uscire, bere qualcosa in compagnia. Frequentiamo Jesolo da tempo, non vedevamo l'ora di tornaci». Per contro non manca chi invece capisce e sottolinea l'impegno dei gestori dei locali, come dicono un gruppo di amici sandonatesi, alla prima uscita dopo le chiusure dei mesi scorsi: «Stiamo vivendo un momento particolare e delicato è il loro commento le limitazioni possono essere fastidiose ma devono essere comprese, i titolari delle attività stanno facendo un gran lavoro, vediamo tutti con le mascherine e tutti impegnati nel far rispettare le distanze. In questa fase è fondamentale rispettare le regole, solo in questo modo questa situazione potrà finire». Voci fuori dal coro, quelle di due ragazze che invitano a non demonizzare il divertimento notturno: «La voglia di uscire e divertirsi è normale sono le loro parole negli ultimi giorni nei confronti dei più giovani sembra di assistere alla caccia dei runners durante il lockdown, crediamo che sia arrivato il momento di ripartire, ovviamente prestando attenzione».

Sorrisi, brindisi e saluti, in alcuni casi un po' troppo ravvicinati, non sono mancati all'esterno degli altri locali, tra via Bafile e piazza Mazzini: «Aspettavamo questo momento dicono tra i tavoli, tutti distanziati ma attorno da mesi. I brindisi? E' semplicemente per il piacere di ritrovarsi, brindiamo alla ripartenza e alla nostra amicizia. Paura dei contagi? Non ci vogliamo pensare, comunque ci siamo tolti mascherina solo per bere».

