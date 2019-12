LE VOCI IN TERRAFERMA MESTRE Il record di astensione, in mattinata, è in

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE VOCI IN TERRAFERMAMESTRE Il record di astensione, in mattinata, è in una delle quattro sezioni del seggio della scuola Grimani, in centro a Marghera. A due passi piazza Mercato è affollatissima, ma il referendum non attira l'interesse e gli scrutatori si annoiano: «Qui siamo più o meno al 2%» rivelano verso mezzogiorno. Il dato complessivo del seggio è sotto il 5% e, almeno tra chi si lascia intervistare, la maggioranza confessa di aver votato No. A MARGHERACome Simone Vianello: «Ho scelto di votare e ho espresso il mio parere...