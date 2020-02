TUTTI INSIEME

La fitta nebbia di ieri mattina non ha fermato la manifestazione che ha riunito spedizionieri, agenti marittimi, terminalisti, armatori e industriali. Lavoratori e imprenditori assieme, accomunati dallo stesso obiettivo: far sentire la propria voce. Affinché si sblocchi la situazione del porto che rischia di perdere la propria centralità come hub logistico per il sistema imprenditoriale e produttivo del Nordest a causa dell'insabbiamento dei fondali. Insomma, al di là delle sigle sindacali, all'iniziativa dell'Associazione Agenti Marittimi e della Federazione Nazionale Federagenti non sono mancate le diverse società che lato turistico e lato operativo contribuiscono alla gestione del porto. Circa 600 i manifestanti e una cinquantina le imbarcazioni che hanno sostato a suon di sirene e cartelloni di protesta nel canale della Giudecca, di fronte all'Autorità portuale. Fino all'arrivo in Marittima. E accanto a bettoline, rimorchiatori che hanno aperto le pompe, imbarcazioni di guardie ai fuochi, piloti, ormeggiatori, portabagagli e non solo, c'era anche il sindaco Brugnaro, a bordo di una chiatta con tanto di striscione con su scritto No port=ghost town. Che, con giacca mimetica indosso e accompagnato dal capo di gabinetto comunale Ceron e dall'assessore Venturini, ha testimoniato il sostegno della città. «Siamo qui perché rischiamo di rimanere senza lavoro le parole di Elisabetta Sinagra, di Venezia Terminal Passeggeri, madre di 3 figli in quanto dal 2012 non trovano una soluzione per l'accesso di tutte le navi. È una cosa inaccettabile in un Paese civile come il nostro. Lavoro al porto da 20 anni e l'ho visto diventare un'eccellenza in tutto il mondo». «Non si pensa ai più di 20mila posti di lavoro a rischio. A preoccuparci ha detto Gabriele, padre 53enne che lavora all'ufficio tecnico sono le proposte strampalate che sentiamo, prive di base tecnica, fatte da gente che non sa cosa sia un porto. Ci auguriamo che la politica si accorga dell'importanza di questa realtà, un'eccellenza che ci invidiano e che stiamo rischiando di buttar via». «Lavoro qui tutti i giorni il commento di Annamaria, 48enne che lavora al commerciale e di politici se ne vedono pochissimi. Al di là dell'Amministrazione che sentiamo vicina, gli altri latitano. Oggi chiedo che non venga buttata via un'eccellenza del nostro territorio che dà da lavorare, come crocieristica, a 4mila famiglie». Tra i manifestanti c'era anche Tommaso Giusto, 28 anni, tra i soci della Cooperativa Portabagagli del porto. «Preoccupato? Sono fiducioso che si troverà una soluzione. Mi auguro si faccia chiarezza su questa situazione che appare instabile e di avere più certezze per il futuro». «Il mio timore è che con questi intoppi burocratici ha affermato Tiziano Trevisan, 46 anni, dipendente Trv le grosse proprietà navali deviino le navi in altri porti. Chiedo che si svolgano regolarmente le manutenzioni dei canali e che il progetto fanghi sia approvato. Vogliamo poter lavorare sereni». Un'urgenza, quella dello scavo dei canali, sottolineata anche da Mauro Piazza, delegato della Compagnia dei Lavoratori portuali: «Siamo autonomi e non abbiamo bisogno di aiuti. Non chiediamo soldi per scavare, li abbiamo. Ci lasciassero farlo e noi ci arrangiamo. La mia paura? Che a Roma decida gente che di Venezia non sa niente». «Venezia è stata una grande repubblica marinara ha detto l'ormeggiatore Giovanni Vercio e come tale deve avere un porto. Da 4 mesi stiamo attendendo il protocollo sui fanghi ma nulla si è ancora mosso. Tra ambiente ed attività portuali ci deve essere una sinergia».

Marta Gasparon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

