LE VOCI DEI VENEZIANI

VENEZIA La loro non è paura: dopo l'anno che hanno appena passato, ormai si può dire che ha vinto il coraggio. Piuttosto è un misto di allerta, preoccupazione e speranza che oggi, alla vigilia di una giornata che segna l'inizio anticipato della stagione delle acque alte, serpeggia tra quei commercianti, artigiani, edicolanti, piccoli imprenditori e residenti veneziani che da un lato preparano paratie, pompe, stivaloni e dall'altro attendono di vedere se il Mose funzionerà. L'ora X scatterà domani verso mezzogiorno (ne parliamo a pagina 7 del fascicolo nazionale), un mezzogiorno di acqua verrebbe da dire. Nel frattempo chi ha un'attività in centro storico si prepara anche, con gesti ormai acquisiti, ad alzare mobili, staccali, merce, frigoriferi... a mettere in sicurezza, insomma, quell'impresa già duramente provata prima dall'aqua granda del 12 novembre 2019 e poi dal coronavirus.

A CANNAREGIO

La fiducia, o per meglio dire la speranza, che il Mose sia sollevato e funzioni, c'è. Ma il timore che si verifichino intoppi è altrettanto forte nel cuore e nella mente dei commercianti veneziani di fondamenta Cannaregio. Perché le immagini della drammatica notte del 12 novembre sono ancora più vive che mai, tanto da far stare tutti sull'attenti. Troppa la paura inaspettata di quel giorno, così da correre ai ripari sin da ora, per non rischiare di farsi trovare impreparati di fronte ad un'alta marea che nella tarda mattinata di domani potrebbe toccare i 135 centimetri. Il vento di scirocco torna a soffiare sulla città e i commercianti sono pronti, come sempre, a rimboccarsi le maniche. In ogni caso. Anche perché fondamenta Cannaregio è una delle zone più basse del centro storico, sommerso già con un metro (e poco meno) d'acqua salmastra.

L'EDICOLANTE

«Lo stato d'animo non è dei più tranquilli», riflette Massimo Bonacin titolare, insieme ad Alvise Ballarin, dell'edicola Alle Guglie. Quella che l'aqua granda per poco non stava trascinando in canale, se non fosse stato per la prontezza d'azione dei due edicolanti. E che i vigili del fuoco hanno poi dovuto rimettere in asse. «Ad ogni alta marea dobbiamo esserci, è un incubo. A fine 2019 avevamo anche proposto delle soluzioni ma per ora, nonostante ci sia collaborazione da parte dell'amministrazione, nulla da fare», aggiunge, riferendosi all'eventualità di trasferire il chiosco poco distante, in un punto più alto di 30 cm rispetto ad ora. Adiacente cioè al ponte delle Guglie, nell'angolo, lato Rio Terà San Leonardo. «Mose o meno (nel quale bisogna comunque aver fiducia) da noi l'acqua arriva ben prima dei 130 centimetri e, dopo vent'anni d'attività, siamo stufi. In vista di domani ho già chiamato il distributore per dimezzare i quantitativi di giornali: prevedo che la vendita sarà scarsa».

I COMMERCIANTI

«Se confermati i 135-140 centimetru, da noi ne entrerebbero 15. In negozio? L'acqua in realtà arriva già con 125. Dicono che domani il Mose verrà alzato, ma quanto successo in novembre ci ha scottato (vari i danni subiti) tanto da esserci già organizzati», dice Matteo Gianola, della cartoleria Da Matteo, raccontando di aver tirato su la merce più bassa, di aver provveduto ad una paratia più alta e di aver comprato una seconda pompa. «Se funzionerà, dal Mose mi sento rassicurato. Ma come prima volta preferisco essere previdente e comportarmi come se non ci fosse». In tema di paratoie mobili, ben più scettiche Franca Zoccarato e Doriana Cimarosti, del negozio Beautyfull. «La preoccupazione c'è commenta la prima, sottolineando come da loro l'acqua entri già con 120 perché non sai mai quale sarà l'effettiva misura della marea. Dopo l'anno scorso siamo rimasti traumatizzati. Per ora, del Mose non mi fido: domattina tireremo su la merce, come al solito, e metteremo la paratia. Clienti? Non ce ne saranno». «Non credo nel Mose. E la mia paura dice Cimarosti è che se il mare ha tanta forza, possa arrivare un'onda anomala».

I pavimenti del negozio specializzato in prodotti per ciliaci, Mea libera tutti, in calle Racchetta, si erano sollevati a causa dell'acqua alta del 12 novembre scorso: «Tuttora ci sono alcune parti fessurate - spiega il titolare Enrico Mason - il Mose è un progetto che ha mostrato fino ad oggi troppe criticità, al momento confido di più nelle nuove paratie in compensato marino che ho acquistato».

CASTELLO

«L'acqua alta di domani rappresenta l'occasione giusta per testare il Mose in una situazione di stress. Mi auguro funzioni perché noi commercianti, ristoratori ed artigiani di Venezia non potremmo sopportare un autunno di acque alte, già ci ha pensato il Covid-19 a mettere in ginocchio tante imprese».

Massimiliano Smerghetto, titolare di tre negozi di ferramenta, casalinghi e cartoleria a San Francesco della Vigna, ricorda bene quel 12 novembre del 2019: «non è questione di paratie, l'acqua entra dai muri, solleva i pavimenti, il problema deve essere risolto a monte». E' già in allarme Lucio Bisutto, titolare del ristorante Giorgione in Via Garibaldi: «Un gruppo di 35 persone ha prenotato sabato a pranzo nel mio locale, sono certo che mi arriverà la telefonata di disdetta, spero solo di poter recuperare la prenotazione in altra data».

Sempre in via Garibaldi, l'hotel Ca' Formenta lo scorso 12 novembre aveva subito danni molto ingenti: persi i frigoriferi, l'impianto elettrico, l'ascensore, tutto il sistema informatico, la sala colazioni devastata: «Fino a 150-155 centimetri siamo al sicuro - spiega Riccardo Bianchi, un dipendente dell'hotel - abbiamo le pompe e le paratie, oltre quest'altezza è sempre un'incognita. Non sono un ingegnere e non so se il Mose riuscirà a salvarci dalle prossime alte maree ma, considerato l'investimento cospicuo, sarebbe davvero il caso che funzionasse».

Ancora più ingenti i danni subiti dal negozio di antiquariato Domino Arte di Giancarlo Colombo. La furia dell'acqua aveva addirittura fatto scoppiare le vetrine. «In base alle previsioni decideremo se mettere le nuove paratie in metallo che abbiamo acquistato - afferma Colombo - Il Mose, a quanto pare, è quasi pronto ma non completo e rappresenta quindi un'incognita». Non sapeva nulla dell'annunciata acqua alta Luigi Frizzo, titolare della libreria Acqua alta, a Castello: «Brutta notizia, mi toccherà rimettere tutto in sicurezza. Ho avuto un risarcimento di 20mila euro e tanta solidarietà da parte della gente che mi ha donato centinaia di libri, ma ho comunque perso volumi preziosi, introvabili, e non voglio che questo ricapiti».

Marta Gasparon

Claudia Meschini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA