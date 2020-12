LE VOCI DEI PRIMARI

VENEZIA Oltre a Mestre, anche a Venezia, Dolo e Chioggia ieri a mezzogiorno i primi vaccinati sono stati tre primari: Michele Alzetta, del Pronto soccorso del Civile di Venezia; Andrea Pellegrini, del Pronto soccorso di Dolo; Massimo Tedesco, della Rianimazione di Chioggia.

Dai primari giunge la sottolineatura sull'importanza che la comunità scientifica internazionale sia riuscita, in soli 10 mesi, a mettere a disposizione lo strumento per sconfiggere l'epidemia e sulle prospettive che ora si aprono. «Solo pochi anni fa sarebbe stato impensabile. Essere tra i primi è un privilegio e una responsabilità ha detto Michele Alzetta, primario del Pronto soccorso al Civile Ora è fondamentale usare questo strumento appieno ed eliminare ogni spazio a teorie pseudo scientifiche che vorrebbero gettare l'ombra del sospetto sui vaccini in generale e su questo in particolare. Vaccinarsi è un atto di responsabilità nei confronti della propria salute e nei confronti della salute dei colleghi, dei pazienti e di tutte le persone a maggior rischio con cui veniamo a contatto».

«Il nostro reparto fin dall'inizio è stato in prima linea nell'affrontare la pandemia ha sottolineato Andrea Pellegrini, che guida il Pronto soccorso di Dolo, ospedale Covid Hospital per la provincia dove c'è il maggior numero di ricoverati tra area non critica e terapia intensiva Il mio pensiero va anzitutto a tutta la squadra, che ha dato prova di un grande spirito di sacrificio, vivendolo spesso sulla propria pelle. Ora, dopo quasi un anno passato a difenderci sotto la pressione del virus, finalmente cominciamo a contrattaccare. Abbiamo una nuova speranza. Spero che al più presto l'opportunità che mi è stata data, e di cui sono grato, venga estesa a quante più persone possibile, in primis a quelle più esposte, per fragilità o attività lavorativa. E mi auguro che coloro a cui sarà proposto il vaccino sappiano cogliere questa preziosa chance di evitarci una nuova ondata di contagi».

«In questo momento - ha detto invece Massimo Tedesco - il ruolo di noi sanitari è quello di dare l'esempio, per superare la diffidenza e dare fiducia alla gente verso un tipo di terapia poco conosciuta, ma rivoluzionaria».

Inutile dire che la vaccinazione volontaria degli operatori sanitari, oltre ad essere la doverosa tutela per chi cura gli altri, e non può, quindi, rischiare di ammalarsi, vuol rappresentare una iniezione di fiducia (e, qui, il gioco di parole, ci sta) per la popolazione che si trova a fronteggiare una situazione inaspettata che si ripercuote sulle dotazioni di un ospedale che si è dovuto attrezzare di conseguenza.

Se i chioggiotti morti per Covid sono stati, infatti, finora, 22 (l'ultimo Ennio Voltolina, 76 anni, la vigila di Natale, al Covid hospital di Dolo), rispetto ai 32 della prima ondata, i casi di positività ammontano (ultimo dato reso noto) a 584. Di questi sono 11 quelli ricoverati a Chioggia in reparti non critici e 5 quelli in terapia intensiva. L'esigenza, quindi, di frenare il numero dei ricoveri, passa attraverso la vaccinazione che, dice Tedesco «è un momento importante perché con l'immunità di gregge ci permetterà di uscire dalla pandemia».

Infine il primario esprime una riflessione personale: «La vaccinazione mi dà la sicurezza di lavorare tranquillo senza condizionamenti e in serenità per me stesso e anche per chi vive e lavora vicino a me».

