Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE VOCI DEI LOCALIMESTRE «Questa non è una riapertura. Sembra più arancione che giallo». Ma anche «bene così, è un segnale di speranza» (comunque con la esse minuscola). Insomma c'è un po' di tutto in centro Mestre. I sentimenti dei bar sono contrastanti, tra chi guarda in positivo pensando è un inizio, meglio di niente, e chi rimpiange paradossalmente quando si stava peggio, forse solo in apparenza. Il tempo invece mette tutti...