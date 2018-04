CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE VITTIMEVITTORIO VENETO «Ho avuto paura per mia figlia: quelli lì sono animali, se non fosse stato per il mio vicino di casa l'avrebbero colpita in testa con un vaso». Hassan ora ha paura. «Una cosa del genere non mi era mai successa, persino il mio medico è rimasto con la bocca aperta: era tutta gente ubriaca, violenta, è stato terribile». Il 43enne marocchino accerchiato e pestato dagli ultras del Treviso, non poteva immaginare come si sarebbe concluso quel giro in bici con la figlia 13enne. «Stavamo rientrando a casa, verso le 18,...