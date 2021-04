Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE VITTIMEUDINE Era diventato da poco aspirante guida alpina, Carlo Picotti, 36 anni. di Cividale, dopo due anni di preparazione ed esami, fatica e sudore, affrontati a cuore aperto, per coronare il sogno di fare della sua passione per la montagna un lavoro. Era istruttore di sci alpinismo al Cai di Cividale Federico Deluisa, 42 anni, di Udine. Due amici innamorati delle vette e della natura, ma anche prudenti ed esperti, come li descrivono...