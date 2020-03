LE VITTIME

TREVISO Settantacinque vittime dall'inizio della pandemia. Tanti i trevigiani morti in un mese, dal 25 febbraio scorso ad oggi, risultati positivi al Covid 19. Solo ieri le ultime 4 vittime, due al Ca' Foncello di Treviso e due all'ospedale di Conegliano. Si tratta in tutti i casi di ottantenni con gravi patologie pregresse. Ma tra i decessi dei giorni scorsi, si registra anche la scomparsa di personaggi ben noti ai trevigiani. Tra questi, nei giorni scorsi, anche Ugo Trifoglio, proprietario e gestore, per oltre sessant'anni, dell'omonimo centro ricambi d'auto di via Terraglio a Treviso.

L'IMPRENDITORE

Ugo Trifoglio è mancato all'età di 83 anni nella giornata di lunedì: era ricoverato al Ca' Foncello di Treviso per alcune pregresse patologie, dovute all'età avanzata, e purtroppo il Coronavirus ne ha stroncato le deboli resistenze. A piangere la scomparsa di Trifoglio molti amici della piazza trevigiana tra cui Gentilini, Da Re, Bettero, poi amministratori locali di successo, ma anche negozianti storici del centro storico come Casellato, Borsato, Fanoli e imprenditori locali come Fassa e De Longhi. Trifoglio lascia la moglie, Enrica ed un figlio, Enrico. L'attività del negozio di famiglia è attualmente gestita da uno dei fratelli di Ugo e dal nipote. L'attività, storica per Treviso, fu avviata dal padre nel 1933, e Ugo ci lavoro e fino al 2013 quando si ritiro in pensione. Durante i suoi 62 anni di lavoro il negozio conobbe una notevole espansione, da appunto custodia di biciclette, a concessionario di motocicli, a cui furono aggiunte la vendita al dettaglio e distribuzione su tutto il Veneto di accessorie e ricambi per auto, diventando cosi un punto di riferimento per generazioni di automobilisti.

L'ULTIMO LUTTO

Ma la tremenda conta dei decessi provocati dal Coronavirus, negli ultimi giorni, si è ulteriormente allungata. Nel reparto di pneumologia del Ca' Foncello, dove si trovava da tempo ricoverato, è mancato Hamid Spahiu, pensionato 79enne di origini albanesi e da vent'anni residente a Ponte di Piave con la famiglia. Stessa sorte per Valter Antonello, spirato domenica a 56 anni, tre giorni dopo il padre Rufino, di 87 anni, mancato tre giorni prima all'ospedale di Mestre. Da registrare anche la morte, domenica scorsa, di Francesco Moro, 72 anni. Franco, come in molti lo chiamavano, era una delle anime del circolo Olimpia di Santa Maria del Rovere. Dopo essere stato colpito da una febbre alta, venerdì sera, è stato ricoverato al Ca' Foncello, il sabato, per poi morire nella serata di domenica. Il Coronavirus è stato fatale anche per Bruno Miatto, 75enne di Colfosco di Susegana, deceduto a Conegliano dov'era ricoverato per un ictus, e per Lino Antoniazzi, 92 anni, di Santa Lucia di Piave. Lino è morto domenica in ospedale a Conegliano. Da alcuni mesi era ricoverato nella casa di riposo della città del Cima. Era malato oncologico e soffriva anche di altri disturbi dovuti all'età. Il suo fisico già debilitato non ha retto all'attacco del Covid19. Antoniazzi era molto conosciuto in paese perché faceva il sarto. Era vedovo da alcuni mesi e lascia il figlio Antonello che lo ha accudito fino a quando è stato ricoverato in casa Fenzi. È la seconda vittima del Coronavirus a Santa Lucia. La prima è stato Pietro Cadel, 88 anni, anche lui deceduto all'ospedale di Conegliano la settimana scorsa e anche lui artigiano molto conosciuto in zona per la sua azienda di produzione di stufe e cucine a legna. Intanto nella Marca, il numero di contagi ha raggiunto quota 1.102 persone positive, 89 in più nelle ultime 24 ore. Quarantadue i pazienti in terapia intensiva, mentre sono 109 i dimessi. Arrivato a quota 2.286 invece il numero di persone sottoposte ad isolamento o a quarantena.

Nicola Cendron

Elisa Giraud

© RIPRODUZIONE RISERVATA

