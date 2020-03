LE VITTIME

TREVISO Il Covid-19 lo ha raggiunto nella casa di riposo San Giuseppe di Valbrembo, nella bergamasca, dove stava trascorrendo la sua vecchiaia. Se n'è andato a 89 anni, proprio per colpa del coronavirus, padre Gianfranco Verri. Professore, animatore e confessore per molti anni negli istituti di Oderzo e Ponte di Piave, padre Verri oltre alla vocazione sacerdotale ha avuto il dono di essere un artista fin dalla più giovane età, con un percorso pittorico d'arte sacra conosciuto in tutti i continenti. Una produzione vastissima, nelle varie tecniche a matita, a carboncino, a pastello, a tempera e a olio, che arricchiscono le pareti delle case di molte famiglie e di tantissime chiese. Lo conoscevano in tanti, molti gli ex studenti dell'istituto Brandolini che lo ricordano con affetto.

IL SACERDOTE

Era nato il primo marzo del 1931 a Segusino, quinto dei dieci figli di Domenico e di Maria Girardi. Il 22 agosto 1934, a soli tre anni d'età, Gianfranco si trasferisce con la sua famiglia a San Polo di Piave dove il padre assume l'incarico di segretario comunale. Risale a quegli anni sanpolesi il suo primo contatto con l'arte, affascinato dal pittore veneziano Renzo Zanutto, ospite in nella villa-castello Giol. Nel 1943 a soli 12 anni realizza il San Giorgio a cavallo che trafigge il drago collocato nell'abside dell'antichissima chiesa di San Giorgio a San Polo di Piave. Completati gli studi, viene ordinato sacerdote nel 1958. Dopo varie esperienze nelle case giuseppine, arriva a Oderzo nel 1964 come insegnante di disegno e anche di religione al liceo scientifico Brandolini. Risale all'inizio degli anni 70 il suo approfondimento de Il poema dell'Uomo Dio della veggente Maria Valtorta. Fu anche padre spirituale di Anna Maria Ossi, un'altra veggente; da quell'incontro nascerà l'8 gennaio 1994 Opera Corona del Cuore Immacolato di Maria Santissima con sede a Berbenno, in provincia di Bergamo. Il 12 novembre 2003, padre Gianfranco ebbe il privilegio di incontrare Papa Giovanni Paolo II donandogli un suo quadro. Dal 1987 al 1995 ritorna in terra trevigiana all'istituto giuseppino di Ponte di Piave. In questi 8 anni arricchisce innumerevoli chiese del trevigiano e del veneziano con pale, quadri e vie crucis. C'è chi riceveva i suoi quadri come dono di matrimonio. Nel bergamasco viveva dal 2009. E nel 2018 è riuscito a festeggiare il 60esimo di sacerdozio.

LA FILANDIERA

Ieri anche Povegliano ha dovuto dire addio a un'altra persona uccisa dal nuovo coronavirus. Gemma Torresan, mamma dell'ex sindaco Sergio Zappalorto, è mancata a 95 anni. Nonostante l'età, era ancora autonoma e prima del contagio non aveva avuto gravi problemi di salute. «Siamo rimasti allibiti racconta il figlio non sappiamo proprio come abbia potuto contrarre il virus. Ormai viveva tranquillamente a casa, senza nemmeno vedere troppe persone. E non stava male». Gemma abitava a Santandrà con la famiglia di una delle sue figlie. Nell'ultimo periodo si era sottoposta a un'operazione, ma ne era uscita bene. Giusto una settimana fa, però, la situazione è precipitata. «Ha iniziato ad avere dei problemi respiratori racconta Sergio Zappalorto e dopo il ricovero nell'ospedale di Treviso, prima in medicina e poi in geriatria, è emersa la positività al Covid-19».

Da quel momento è rimasta isolata. I familiari non hanno più potuto vederla. Gemma aveva lavorato per una vita alla filatura San Lorenzo di Visnadello. I figli, oltre a Sergio, Oretta, Giuseppina e Daniela, hanno ripercorso quanto accaduto nelle ultime settimane cercando di individuare possibili contatti a rischio. Ma di fatto non ce ne sono stati. «Senza il virus avrebbe vissuto ancora conclude il figlio purtroppo se n'è andata senza che potessimo darle una carezza. Pur in questo momento difficile, però, va detto che il personale dell'ospedale si sta comportando in modo eccezionale, informando puntualmente i familiari e intessendo delle relazioni umane estremamente importanti». (an.fr /m.fav)

