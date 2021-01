LE VITTIME

MESTRE Sono 26 i morti di ieri, contati nel triste elenco del Covid. Uno dei numeri più alti di questo inverno. E ancora una volta si tratta di anziani, ma anche di persone più giovani.

CAMPAGNA LUPIA

Come nel caso dell'imprenditore Gianfranco Berton (detto Gussi), 58 anni, di Campagna Lupia, mancato il 10 gennaio. Soffriva di altre patologie, ma il Covid gli è stato fatale. Non era sposato, ma era molto conosciuto in paese per essere il titolare, assieme a Denis, suo socio nel lavoro, di una tranceria in via Manin a Campagna Lupia. Era dedito al suo lavoro, nel settore della calzatura, ed era una persona stimata in tutta la Riviera del Brenta. Lascia la mamma Norma, le sorelle Meris e Annalisa, i cognati Gianni Franco e Ferdinando, la nipote Jenny e Nicola. I funerali si svolgeranno in forma civile oggi, mercoledì 13 gennaio, alle ore 15 in piazza Matteotti a Campagna Lupia. Dopo le esequie la salma proseguirà per la cremazione.

SAN STINO

Era entrato in ospedale a Ca' Foncello di Treviso per sottoporsi ad una operazione chirurgica all'apparato digerente non a rischio rilevante, ma ha contratto il Covid 19 e dopo pochi giorni è deceduto. Così è morto, a 73 anni, Daniele Rubin, dottore commercialista, titolare di uno dei più prestigiosi studi del Veneto Orientale. Come revisore dei conti a lui si sono affidati enti pubblici, società e banche di primaria importanza. Dopo essersi diplomato ragioniere a Udine, si è laureato in economia e commercio all'Università Ca' Foscari di Venezia. Per quanto svolgesse incarichi prestigiosi con aziende e enti lontani, ha sempre mantenuto lo studio a San Stino di Livenza. Amava viaggiare e la ristorazione di alto livello. Lascia la moglie Mariuccia Battistella e i figli Giovanni e Angela. Domani, giovedì, alle 17.30, nella chiesa parrocchiale Santo Stefano di San Stino sarà recitato il Santo Rosario; venerdì alle ore 10, sempre in chiesa a San Stino sarà celebrato il funerale.

SCORZE'

Si svolgono oggi alle 15 nella chiesa arcipretale di Scorzè capoluogo i funerali di Marcello Bovo, conosciuto col nome di Adriano, morto a 74 anni dopo essere stato ricoverato in ospedale per una polmonite e successivamente deceduto per Covid 19. Adriano da oltre 3 anni era il sacrestano della chiesa di Scorzè e si avvicendava con Ugo Roccaro nel tenere in ordine la sacrestia e gli arredi sacri, sorvegliare e custodire con cura la chiesa, e coadiuvare il parroco don Massimo nel preparare tutto il necessario per il corretto svolgimento dei riti religiosi. Durante la sua vita lavorativa era stato dipendente per circa 40 anni nell'ufficio catastale di Treviso. Lascia la moglie Severina, le figlie Sonia, Crizia e Laura, la sorella Lidia e i nipoti.

CAVARZERE

È deceduta Silvia Greggio, 105 anni, morta venerdì in ospedale a Chioggia, e le cui esequie si tengono stamattina nella chiesa di Rottanova, la frazione in cui aveva abitato fino a cinque anni fa. Eta stato, infatti, solo allo scoccare del secolo di vita che Giulia Greggio era entrata in casa di riposo, a Cavarzere, per essere seguita nei suoi ultimi anni. Prima di allora se l'era sempre cavata da sola, sia quando aveva dovuto lavorare duramente nei campi per sbarcare il lunario, sia quando era passata alla quieta vita della pensionata. Un briciolo di storia la sua parentela con Erminio Greggio, l'ultimo ad aver gestito, ormai molti anni fa, un mulino ad acqua sull'Adige.

MESTRE

Il covid in appena cinque giorni si è portato via anche un 55enne mestrino, Paolo Ganassin. L'uomo non aveva patologie ed era uno sportivo, ma nonostante questo il virus è riuscito comunque a sopraffarlo. L'uomo viveva a Mestre e lavorava alle Generali a Mogliano. Ieri mattina si sono tenuti i funerali alla chiesa di San Paolo apostolo di via Stuparich.

Hanno collaborato

Emanuele Compagno,

Maurizio Marcon,

Renzo Favaretto

e Diego Degan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA