La catena si allunga: ieri mattina c'è stato l'ennesimo decesso per coronavirus nella casa di riposo di Fiesso d'Artico. Maria Poli, così si chiamava la donna del 1930 che viveva nella residenza per anziani, è l'undicesima vittima, un triste primato per la struttura della Riviera del Brenta.

Nella casa di riposo il virus è stato scoperto a fine marzo, grazie all'esito dei primi tamponi. Dopo questo primo test positivo al Covid-19, nella struttura Fiesso sono stati avviati controlli massicci con i tamponi, e si è scoperto che la malattia era già dentro la struttura, anche se in forma asintomatica. Come molte altre case di riposo, anche a Fiesso si seguono alla lettera i protocolli medici, assegnando lo staff a due compiti distinti: una parte si dedica alle persone in isolamento e un'altra a quelle sane, e questo è possibile anche grazie all'aiuto sostanziale della sanità pubblica che invia forze lavoro e medici per rimpiazzare il personale positivo al virus.

A SAN STINO

Intanto San Stino di Livenza piange la seconda vittima da coronavirus. Dopo Diego Cusin deceduto sabato santo, l'altra notte all'ospedale dell'Angelo di Mestre è morto Luciano Vidali, 57 anni.

Era originario di Ceggia, sposato, con un figlio. Era dipendente della Futura Componenti, azienda di Fontanelle nel Trevigiano che produce componenti e accessori per mobili. Scoperto il contagio da Covid-19, inizialmente Luciano era stato ricoverato all'ospedale di Jesolo e successivamente trasferito a Mestre. I medici e il personale sanitario hanno fatto di tutto per far vincere a Luciano la sua guerra contro il virus.

Tutto questo fino all'altra notte quando ogni speranza si è infranta con la realtà del male che si è portato via la sua vita. I sanstinesi hanno sperato fino all'ultimo che potesse farcela. La vicinanza ed il cordoglio alla famiglia continuano anche in queste ore. Luciano è ricordato come una persona riservata, dedito alla famiglia, laborioso e molto bravo nel suo lavoro. Il cordoglio per la morte di Luciano è nelle parole del sindaco nel comunicato giornaliero con il quale il primo cittadino dà informazioni ai cittadini sull'emergenza. Sono parole che sintetizzano il sentimento di partecipazione al lutto da parte di tutti i sanstinesi: «Esprimo - scrive il sindaco - alla famiglia la vicinanza ed il cordoglio».

