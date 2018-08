CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE VITTIMEGENOVA Alle 11,35 di martedì Luigi manda al padre l'ultimo messaggio della sua vita. Una sola parola: «Autostrada». Venti minuti dopo il viadotto Morandi crolla e il papà non sa che è morto, schiacciato da tonnellate di cemento armato. «Lù, ma non c'è il ponte, non sei sceso a controllare se potevi passare?», gli chiede. Luigi Matti Altadonna, 35 anni e quattro figli, è stato tirato fuori dalle macerie e riconosciuto.I CANI TRA LE MACERIENon per tutte le vittime, purtroppo, è così. Nei due fogli redatti dai soccorritori...