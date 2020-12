L'EPIDEMIA

BELLUNO Record di nuovi positivi: 340 nelle ultime 24 ore, come ha comunicato ieri sera Usl 1 Dolomiti. In realtà non si tratta di un vero e proprio record perché domenica scorsa si era registrato lo stesso picco di contagi. Tuttavia è il numero più alto dall'inizio della seconda ondata. Quota 300 è stata superata solo tre volte. La prima il 12 novembre quando i nuovi positivi erano stati 324. Nell'ultima settimana la curva dei contagi era scesa in modo vertiginoso tra i 50 e gli 80 casi al giorno ma solo per la sospensione temporanea dei drive-in causa maltempo. Da giovedì c'è stata, invece, un'impennata. E ieri si è registrato anche un decesso negli ospedali bellunesi: una donna Covid positiva di 71 anni ricoverata in Pneumologia a Belluno.

NEGLI OSPEDALI

Per quanto riguarda i ricoveri covid, la provincia rimane più o meno stabile. Si registra un +4 rispetto al giorno precedente ma si tratta di un'oscillazione minima. I pazienti in area non critica sono 117 (-1), di cui 56 a Belluno, 53 a Feltre, 8 ad Agordo. La Terapia intensiva aumenta leggermente, passando da 13 a 14 posti letto occupati (6 al San Martino e 8 al Santa Maria del Prato). Quanto ai pazienti negli ospedali di comunità (+4) se ne contano 5 pazienti ad Agordo, 3 ad Alano, 9 ad Auronzo, 21 a Belluno e 13 a Feltre. Le persone ricoverate in area non critica pongono Belluno in fascia 5, cioè la massima, nella tabella elaborata da Azienda zero per monitorare i posti letto negli ospedali. Da ottobre a oggi, è la curva cresciuta più in fretta. Lo schema si ripete uguale in tutte le province venete, tranne che per un dato: se nel resto del Veneto la curva riguardante gli ospedali di comunità si allinea a quella relativa alla Terapia intensiva, a Belluno c'è un netto distacco. «Noi abbiamo un uso più significativo degli ospedali di comunità spiega il direttore generale Adriano Rasi Caldogno con il fine di avere la maggior appropriatezza nella tipologia di assistenza necessaria ai nostri pazienti affetti da Covid-19. Questo anche in relazione alla durata delle degenze, maggiormente prolungate rispetto a quelle ordinarie».

CASE DI RIPOSO

Con il decesso avvenuto negli ospedali nelle ultime 24 ore le croci totali per il Covid superano i 300 casi. Più di due terzi, cioè 208, riguardano anziani che si trovavano in una delle 28 case di riposo sparse sul territorio. I dati emergono dal quadro dato alla Regione relativo al periodo fino al 10 dicembre 2020. Gli ospiti delle rsa bellunesi sono quasi 1.900, di cui 173 tutt'ora positivi e 22 ricoverati nelle aree Covid negli ospedali bellunesi, dopo il contagio. Gli ospiti infetti sono attualmente il 9,1% del totale dei nonnini delle rsa. Molto più contenuto il contagio tra gli operatori delle rsa: su 2527 operatori bellunesi, attualmente 34 sono positivi (1,3%). Ieri brutte notizie anche dalla casa di riposo Gaggia Lante Sersa di Belluno. Nelle giornate di mercoledì e giovedì sono deceduti due ospiti, che erano stati portati in ospedale. «Il totale dei decessi sale perciò a 7 spiega il direttore della struttura Paolo Piazza . Attualmente sono 42 gli anziani positivi. Siamo in attesa dell'esito di alcuni tamponi molecolari. Nel frattempo 8 residenti si sono negativizzati. Per quanto riguarda i dipendenti di Sersa i positivi sono 19, più 2 di altre ditte che lavorano con noi».

LA MAPPA DEL CONTAGIO

In Val di Zoldo i contagi stanno rallentando ma i numeri rimangono alti. Ai primi di novembre potevano essere contati su una mano. Dopo un mese, esattamente il 2 dicembre, erano già saliti a 77. Ieri erano 68. È il contrario di ciò che è accaduto ad Auronzo di Cadore. Dopo il focolaio di ottobre-novembre, che ha portato all'esecuzione dei tamponi di massa in località Taiarezze, la curva ha cominciato a scendere. I cittadini positivi sono 66, mentre quelli in isolamento sono 22. «I dati del contagio in costante diminuzione confermano il processo di spegnimento del focolaio di Auronzo commenta il sindaco Tatiana Pais Becher Anche la situazione della nostra rsa si sta normalizzando con il rientro in servizio di tutti gli operatori. Attualmente permangono 5 anziani positivi ma sono ripresi i contatti quotidiani tra gli ospiti e i loro familiari attraverso le videochiamate». Anche a Cortina d'Ampezzo il numero di positivi è sceso da 48 a 47. Una decrescita lenta ma costante che potrebbe esser messa in discussione dalle persone in isolamento che sono invece aumentate, passando da 22 a 25.

Davide Piol

