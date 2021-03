Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE VITTIMECAMPONOGARA Altre tre vittime veneziane a causa del Covid. Sabato il virus si è portato via un uomo di Camponogara, Antonio Masiero. Aveva 86 anni e viveva a Prozzolo in via della Resistenza. Originario di Salzano, si era trasferito a Prozzolo nel 1994. Aveva già anche altre patologie ed era stato tenuto in osservazione in ospedale. Durante il ricovero, però, le condizioni sono peggiorate. I famigliari si stanno oggi interrogando...