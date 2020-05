MURANO

La strada è molto lunga e tutta in salita, soprattutto per chi è piccolo e ha come riferimento un mercato nazionale. Da lunedì qualche vetreria a Murano ha riaperto i battenti, mentre qualche altra è ancora alla porta per cercare di capire cosa succederà nelle prossime settimane.

«Alcune vetrerie che avevano già degli ordini in sospeso o magari hanno ricevuto nuovi ordini perché sono più strutturate e da tempo hanno puntato all'estero hanno riaperto lunedì, mentre per le altre si rischia di avere solo costi e di buttare inutilmente soldi di gas - afferma Luciano Gambaro, presidente del Consorzio Promovetro Murano - è una situazione difficilissima, in questo momento chi è piccolo e si è rivolto a un mercato locale ha problemi molto, molto seri».

Murano e il suo artigianato, insomma, sono in profonda crisi e molto operatori non riescono a vedere un futuro in un momento in cui i mercati sembrano fermi e il vetro è un bene non di prima necessità.

Secondo Gambaro, solo tra un mese si potrà fare il punto della situazione e contare chi ha ripreso l'attività, anche se nel frattempo le associazioni di categoria stanno lavorando in collaborazione con gli enti pubblici locali per portare avanti dei progetti condivisi di rilancio dell'isola e della sua arte millenaria.

«In tutta questa tragedia io credo si apra una grossa opportunità per Murano, che è quella di cambiare e di fare quelle cose che negli anni scorsi non sono state fatte, bisogna lavorare per una Murano diversa», continua Gambaro, che già qualche settimana fa aveva fatto appello alla coesione, all'unità di tutte le forze in campo - artigiani, industriali, commercianti, sale di vendita - per dare un futuro all'arte del vetro artistico di Murano. «Questa tragedia può essere una grande opportunità che va sfruttata, altrimenti andremo verso il suicidio - conclude - si è chiusa un'epoca e se vogliamo che adesso se ne apra un'altra dobbiamo percorre insieme la strada e avere un unico obiettivo: dare un futuro al Murano e al suo vetro».

Per Andrea Della Valentina, rappresentante di categoria di Confartigianato Venezia, fare previsioni sul futuro in questo momento drammatico è difficilissimo. «Ma sappiamo che molti del nostri mercati tradizionali sono ancora in lockdown: abbiamo perso fiere di settore dove si raccolgono gli ordini di un anno e, sopratutto, i nostri rivenditori che si rivolgono al mondo del turismo, al momento, non hanno la possibilità di fare ordini - dice - Malgrado tutto ciò, la tenacia dei muranesi e una nuova capacità di fare squadra, superando gli storici individualismi, ci danno un po' di speranza»

Manuela Lamberti

