LE VERIFICHE

TREVISO Tre richiedenti asilo hanno quasi il biglietto d'aereo in mano per tornare nel proprio paese. Altri due o tre potrebbero trovarsi presto nella stessa situazione. E per almeno un'altra ventina di migranti si prospetta una denuncia. E l'operatore pakistano che ha barato ai controlli sul virus ora rischia una denuncia penale pesante. È il quadro che si sta delineando dopo i due giorni di rivolta all'interno dell'ex caserma Serena, fra Treviso e Casier. E che ha costretto tre sanitari dell'Usl, il responsabile del centro e alcuni operatori a rifugiarsi nella guardiola per sfuggire alla furia di una trentina di ospiti, incalzati da pochi rivoltosi che rifiutavano il periodo di quarantena dopo i due casi di positività riscontrati all'interno.

I PROVVEDIMENTI

Il prefetto sta infatti valutando la revoca dell'accoglienza in capo ai soggetti che hanno scatenato la rivolta. Il provvedimento potrebbe riguardare 5 o 6 richiedenti asilo. Quelli che hanno dato il via ai disordini all'interno della struttura sono stati seguiti da un'altra ventina di richiedenti asilo. Le responsabilità vanno quindi diversificate, ma ancora da formalizzare, dopo l'identificazione dei rivoltosi avvenuta da parte delle forze dell'ordine. I provvedimenti del prefetto saranno assunti a partire dal 22 giugno, il giorno successivo al termine dell'isolamento: al momento sono bloccati finché il Ministero non autorizzerà il libera tutti dopo le misure di prevenzione anti-Covid. La prefettura aveva anticipato il Ministero emettendo già alcune revoche dell'accoglienza e, molto probabilmente, una di queste interessa proprio uno dei richiedenti asilo che ha scatenato il putiferio all'interno dell'ex caserma. «Verificheremo tra oggi e domani, e siamo comunque in attesa di disposizioni dal Ministero - spiega il prefetto, Maria Rosaria Laganà - La nostra idea è comunque quella di ridimensionare il numero di richiedenti asilo accolti in una struttura. Nelle realtà più piccole si stanno liberando alcuni posti e potremo usarli per ridistribuire gli ospiti. Un'operazione che va portata avanti sicuramente».

IL CONTAGIO

Discorso a parte per l'operatore pakistano che, di fatto, ha portato il Covid all'interno dell'ex caserma. La Nova Facility, come sottolineato dal presidente Gian Lorenzo Marinese, in questa situazione è parte offesa. Il 30enne ha infatti barato ai controlli sanitari: ha assunto ibuprofene per abbassare la febbre nel timore di risultare positivo e perdere il lavoro. Un'azione che potrebbe costargli carissimo. Al momento solo un altro ospite è risultato positivo. Ma se i contagi dovessero propagarsi a macchia d'olio l'operatore potrebbe anche rischiare un'incriminazione per attentato alla salute pubblica. Ipotesi, certo, e magari anche estrema, ma la sua condotta ha messo in serio pericolo centinaia di persone. I provvedimenti a suo carico verranno valutati nei prossimi giorni, così come quelli legati alle rivolte di giovedì e venerdì. Ma, come sottolineato dal prefetto Laganà, non arriveranno prima del 22 giugno. Circostanza che presuppone un latro problema: quando finirà il periodo di quarantena, ovvero domenica 21 giugno, da lunedì le porte dell'ex caserma si apriranno. Tutti potranno uscire, compresi i rivoltosi che a quel punto potrebbero far perdere le loro tracce, sfuggire alle loro responsabilità e darsi alla clandestinità in Italia.

Giuliano Pavan

Valeria Lipparini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA