PORDENONE Non è stato necessario trasmettere alcuna segnalazione alla Procura di Pordenone. Durante le ispezioni anti Covid-19, eseguite nei giorni scorsi dai carabinieri del Nas di Udine in diverse case di riposo del Friuli Occidentale, non sono state riscontrate irregolarità. I militari dell'Arma, guidati dal capitano Fabio Gentilini, si sono concentrati nelle case di riposo di Sacile e Pordenone (Umberto I e Casa Serena), nelle strutture di Maniago e Spilimbergo, infine, alla Casa albergo per anziani di Cimolais. Le verifiche erano mirate: numero di contagi, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, formazione del personale e piano di gestione per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Non è stato necessario muovere rilievi ai gestori delle strutture. Gli accorgimenti adottati per contenere la diffusione del virus hanno dato ottimi risultati. L'unica situazione di emergenza in provincia di Pordenone resta legata alla Micoli-Toscano di Castions di Zoppola.

Nel complesso in regione sono state controllate una quindicina di strutture per anziani. L'unico intervento riguarda La Primula di Trieste, micro-casa di riposo che si trova in un condominio e che è stata evacuata la scorsa settimana dal Nas in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria in seguito a un'ordinanza di sospensione dell'autorizzazione. I 21 ospiti erano tutti contagiati e per cinque anziani è stato necessario il ricovero in ospedale (gli altri sono stati smistati in strutture idonee). Dalle verifiche sono emerse gravi carenze organizzative nella gestione della struttura.

I controlli proseguiranno, come disposto dal Comando carabinieri per la Tutela della Salute. Con la progressiva diffusione del Coronavirus, il dispositivo di controllo messo in campo da questa specialità dell'Arma, già molto attenta sul fronte delle case di riposo, si è rimodulato al fine di rilevare possibili criticità relative alla gestione delle procedure e degli spazi riservati a possibili casi di positività Covid-19, nonché alla formazione degli operatori e loro dotazione di materiali protettivi. A partire da febbraio, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza e il susseguirsi delle varie misure di contenimento, a livello nazionale i Nas hanno fatto 601 accessi in strutture ricettive, individuandone 104 non conformi alla normativa (il 17%), denunciando 61 persone e sanzionandone ulteriori 157 (per complessivi 72 mila euro). A causa delle gravi carenze strutturali ed organizzative sono state sospese 15 attività (compresa quella di Trieste).

