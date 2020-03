LE VERIFICHE

BELLUNO La Finanza a caccia dei furbetti dell'Amuchina: a Belluno non ci sono. La Guardia di Finanza provinciale con una nota diffusa ieri spiega che sono state «controllate 15 farmacie e 3 parafarmacie della provincia di Belluno, senza rilevare rincari ingiustificati sui prezzi di articoli di prima necessità, quali mascherine e gel igienizzante per mani, prodotti, peraltro, a detta degli stessi esercenti, al momento di difficile reperibilità». Se qualcuno avesse alzato il prezzo in questo momento si sarebbe configurato un reato ben preciso «manovre speculative su generi di prima necessità». Una circostanza che in questa provincia però non si è verificata, mettendo in luce la correttezza degli operatori.

PASSEGGIATE GALEOTTE

Non mancano però i soliti furbetti della passeggiata finiti nella rete delle fiamme gialle. I finanzieri hanno denunciato due persone perché sono state trovate fuori casa in questi giorni in cui vigono le ferree regole anti-contagio. In un caso, a Cortina, si trattava di una residente trovata per strada senza alcun giustificato motivo di necessità: è stata denunciata per l'articolo 650, ovvero la contravvenzione che scatta perché non rispetta l'ordine dell'autoritá. Nel secondo caso era una persona residente a Santa Giustina, che giustificava il suo spostamento per motivi di lavoro, ma è stata smascherata. E così per lui è scattata anche la denuncia di falso.

CONCORRENZA SLEALE

I controlli, spiega la Guardia di Finanza, sono stati effettuati «nell'alveo delle direttive emanate dalla locale Prefettura in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica». «Al pari di tutte le altre Forze di polizia, anche il Comando Provinciale di Belluno ha messo in campo un massiccio dispositivo di prevenzione e tutela della salute pubblica», proseguono i finanzieri. «Sono stati svolti sottolineano -, controlli sull'osservanza delle chiusure degli esercizi commerciali, degli obblighi di permanenza presso i domicili, dei movimenti di persone, dei divieti di assembramento, nonché in relazione a possibili pratiche anticoncorrenziali ed a manovre speculative sui prezzi connesse all'aumento della richiesta, sul mercato privato e pubblico, di dispositivi di protezione individuale, di agenti biocidi e di elettromedicali».

IL BILANCIO

Ecco il bilancio dell'attività svolta dagli uomini della Finanza della provincia di Belluno: dal 11 marzo scorso, sono state impiegate su strada 32 pattuglie nell'intero territorio provinciale, da sommare a 17 ulteriori pattuglie del Soccorso Alpino (Sagf di Cortina e di Auronzo). I finanzieri hanno passato al setaccio i principali sentieri turistici di montagna delle Dolomiti bellunesi. Complessivamente, sono stati effettuati oltre 370 controlli. Le uniche due denunce dimostrano che c'è stato, tutto sommato, il corretto adempimento delle disposizioni governative. Eventuali segnalazioni al numero di pubblica utilità 117, attivo tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24». I controlli chiramente proseguiranno anche nei prossimi giorni in cui rimangono in vigore le nuove norme messe a punto dal Governo e dalla Regione.

