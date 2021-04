Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE VERIFICHEBELLUNO «Escludo categoricamente che si siano messe in coda persone improprie e ci fossero irregolarità nelle vaccinazioni effettuate nella giornata di martedì». Lo aveva annunciato l'altro ieri il dottor Sandro Cinquetti, quando i carabinieri del Nas di Treviso si erano presentati alla Ulss 1 per controllare le liste di vaccinazione. E la conferma è prontamente arrivata: è tutto in regola. Così il controllo a campione...