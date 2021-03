DIETRO AL BANCO

BELLUNO Slitta ancora la riapertura degli impianti sciistici, con ogni probabilità aperti solamente per atleti professionisti e non per il pubblico anche dopo il 6 marzo. Si tratta dell'ennesima mazzata per tutta l'economia che gira intorno agli impianti di risalita. Un danno veramente pesante, che colpisce si i centri solitamente più visitati da turisti e amanti dello sci ma anche i commercianti di articoli sportivi da montagna, i quali nel periodo che va da ottobre a fine marzo (in una stagione positiva) concentrano la maggior parte dei propri affari. Quest'anno purtroppo, complice il divieto di spostamento imposto dalle varie zone rosse arancioni e la mancata apertura ormai definitiva degli impianti, le settimane più redditizie dell'anno si sono invece trasformate in un buco nero.

«Per noi specializzati in sci da discesa e snowboard le vendite sono crollate a zero afferma rammaricato il titolare di Boarderline, noto negozio cortinese di attrezzatura sportiva che si occupa anche di noleggio -tutto è assolutamente fermo. Non si può neanche parlare di un calo, qua la situazione è morta». La chiusura delle piste non solo blocca il flusso turistico, ma impossibilità ovviamente anche il lavoro dei maestri di sci: «Con i corsi fermi è rimasto veramente poco ha continuato sono qua in negozio da solo perché noleggiamo anche qualche paio di ciaspole, ma è poca cosa rispetto al nostro giro abituale». Una situazione difficilissima per gli specializzati del settore, che non hanno potuto sfruttare la loro principale fonte di profitto. Il discorso cambia per quanto riguarda negozi che offrono una più ampia scelta di articoli da montagna, i quali hanno però notato un radicale cambio negli acquisti: «Le vendite che abbiamo effettuato sono cambiate in modo drastico - commenta una titolare di Mazzorana Sport, negozio specializzato situato a Castion con gli impianti chiusi è notevolmente aumentata la richiesta di sci d'alpinismo e fondo, ma anche ciaspe e scarponi». Un modo alternativo di vivere la montagna, che ha visto molti sportivi adattarsi alla situazione. «Chi già sapeva sciare ha deciso di provare qualcosa di diverso conferma Roberto D'Inca di Robi Sport abbiamo triplicato le vendite nel settore alpinismo». Un trend confermato anche dal negozio Linea Verticale di Feltre: «Il settore outdoor è andato molto bene, in calo ovviamente nei periodi di zona arancione ma già in ripresa con la gialla. Abbiamo comunque sentito il colpo, ma qualcosa gira lo stesso»

Pietro Alpago Novello

