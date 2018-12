«Le vecchie osterie sono un patrimonio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO La soluzione? Far capire ai giovani che l'osteria può essere un business, altro che superata. E che quindi vale la pena investirci. Andrea De Checchi (nella foto), vicesindaco e assessore alle Attività Produttive, conosce bene i problemi che attanagliano i locali più tipici del centro storico. E sa perfettamente che non c'è rilancio turistico che tenga senza fare leva su quel patrimonio di tradizioni, storia e tipicità che rischia di andare perso. I vecchi osti stanno per andare in pensione e meditano di cedere le attività...