LE VACCINAZIONI

VENEZIA Spazi ampissimi ben riorganizzati, tra le zone d'attesa, quelle per l'accettazione, il triage e le postazioni per i vaccini. Eccolo il nuovo hub, ricavato all'interno del padiglione 103 della Marittima, per vaccinare le forze dell'ordine, con personale interforze delle stesse forze dell'ordine. A ritmo di 250, 300 persone al giorno, si andrà avanti fino a fine mese. Poi sarà riutilizzato per tutti i veneziani, a quel punto però con personale Ulss. «Pensiamo di usarlo come luogo per la vaccinazioni di massa della città - annuncia il direttore generale, Edgardo Contato - stiamo valutando l'organizzazione in queste ore». Entro la settimana, come assicura anche il prefetto, Vittorio Zappalorto, tutti gli hub necessari saranno individuati. Tra i luoghi papabili, l'ex padiglione dell'Expo al Vega. E poi tre, quattro palestre in terraferma. Discriminante, sempre, la possibilità di parcheggiare.

LA VISITA

Ieri, per la seconda giornata di vaccinazioni delle forze dell'ordine, al padiglione 103, ricognizione di tutti i vertici coinvolti. Oltre al prefetto e al dg, arrivano il questore Maurizio Masciopinto, il comandante provinciale dei Carabinieri Mosè De Luchi, il generale della Guardia di Finanza Giovanni Avitabile, il comandante della Polizia locale Marco Agostini, quello dei Vigili del Fuoco Dino Poggiali. Comune l'orgoglio per una macchina «interforze» messa in piedi in una settimana e che sta funzionando. Si limita a dirsi «soddisfatto» Zappalorto che lascia la parola al questore. «Questo è il risultato di una squadra - sottolinea Masciopinto -. Non si vince da soli, ma insieme. E l'immagine più bella è quella dei banchi dell'accettazione con il personale che indossa le varie divise. La scuola delle nostre forze dell'ordine è proprio quella di saper fare squadra nei momenti difficili per raggiungere il risultato. Un grazie al prefetto che ci mette insieme». Le polemiche della settimana scorsa sembrano acqua passata. «L'amore non è bello se non è litigarello» scherza il questore.

L'ORGANIZZAZIONE

Intanto le vaccinazioni continuano. All'ingresso viene misurata la temperatura a tutti, poi i vaccinandi si accomodano a uno dei banchi dell'accettazione per fornire i loro dati, quindi il passaggio con i tre medici del triage per valutare eventuali incompatibilità. Solo a questo punto l'iniezione della dose di Astra Zeneca, in una delle quattro postazioni, dove sono impegnati altrettanti infermieri. Infine l'attesa di 15 minuti, in un altro spazio, prima di andarsene. «Ieri abbiamo vaccinato 216 persone, oggi arriveremo a 310 - spiega Franco Ariosto, medico della Polizia di stato che sovraintende alle operazioni - Siamo organizzati per vaccinare gruppi di 25 persone ogni mezz'ora, con aliquote per le varie forze dell'ordine, per ammortizzare gli effetti collaterali, che in effetti ci sono. Il giorno dopo ha febbre o dolori il 15, 20%, un po' di più rispetto al bugiardino».

Ed ecco l'importanza di calibrare bene il calendario per non creare assenze concentrate per malattia in servizi importanti. Buona l'adesione generale, con qualche variazione: dal 70% dei Vigili del fuoco all'85% dei Carabinieri, al 75% la Polizia di stato, attorno all'80% Finanza e Polizia locale. Ma le adesioni stanno crescendo. E i 4.350 prenotati, fino al 30 marzo, sono destinati ad aumentare. In più, proprio ieri, anche la Capitaneria di porto ha chiesto di mandare i suoi uomini all'hub 103.

Roberta Brunetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA