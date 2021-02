IL DIBATTITO

VENEZIA Il tema c'è ed è anche forte: come comportarsi con il personale del mondo della sanità che pur lavorando in prima linea - magari perfino nella lotta al virus - hanno detto «no» alla chiamata del vaccino? Un toro che, prima o poi, dovrà essere preso per le corna, entrambe - al momento - inattaccabili perché da una parte c'è la non obbligatorietà al vaccino anti-Covid, e dall'altra il fatto che medici, operatori sanitari e infermieri non immunizzati possono diventare veicolo di contagio.

E allora qualcuno prova a mettere una barra con fughe in avanti: la casa di riposo Mariutto di Mirano, ad esempio, che con una lettera ai dipendenti ha paventato l'ipotesi di dichiarare «inidonei» gli operatori non vaccinati, o l'Ulss di Rovigo che sta valutando un'eventuale segnalazione per il caso di pazienti contagiati da operatori no-vax.

E il Veneziano? Per ora tanto nell'Ulss 3 Serenissima quanto nell'Ulss 4 Veneto orientale prevale la tattica dell'attesa: non uno stare alla finestra passivo, ma cercare di convincere chi non si è vaccinato. Nomi che, nell'Ulss 3, finiranno all'interno di una lista.

LE DUE ULSS

«Mentre si conclude la prima fase della vaccinazione, quella dedicata appunto agli operatori sanitari delle case di riposo e degli ospedali, come Ulss 3 Serenissima - spiega il direttore generale Giuseppe Dal Ben - stiamo definendo una mappa aggiornata degli operatori sanitari che non hanno ancora ricevuto il vaccino. È a partire da questo quadro completo che proseguiremo in modo puntuale quel lavoro di dialogo, di informazione e di convincimento che ha portato moltissimi dei nostri operatori a vaccinarsi».

Moral suasion, insomma.

«Questa campagna di sensibilizzazione, partita prima ancora del vaccino - continua Dal Ben - si svolgerà ora direttamente e personalmente verso coloro che ancora presentano delle perplessità e dei timori: il pungolo che spingerà anche i più riluttanti alla vaccinazione resta il convincimento di far parte di una squadra, il senso di appartenenza, la consapevolezza di un lavoro da portare avanti tutti assieme, per gli utenti delle nostre strutture», conclude il dg veneziano.

Sulla stessa linea anche il numero uno della sanità del Veneto orientale, il dg dell'Ulss 4 Carlo Bramezza, che scommette forte sull'alto numero di personale vaccinato, come una sorta di immunità di gregge.

«Non abbiamo problemi, il tasso di vaccinazione da noi supera l'85% - commenta Bramezza - Stiamo finendo di completare le liste di chi è stato vaccinato e chi non lo è rimarrà comunque in servizio al proprio posto, in prima linea. I nostri dati sono talmente alti che il problema non si pone: è una sorta di immunità di gregge». Nelle case di riposo del Veneto orientale la situazione è più o meno la stessa «con un tasso di vaccinati molto alto però - ammette il dg - non so come si comporteranno le singole strutture in merito. Ritengo non ci dovrebbero essere problemi. Dal canto nostro continueremo a cercare di convincere chi non ha voluto vaccinarsi e confidiamo che lo facciano. Non stiamo qui a dire cosa succederà, anche perché sono questioni giuslavoristiche a cui non sapremmo rispondere».

