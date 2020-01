LE TUTE AZZURRE

BELLUNO Lo sport al fianco dell'imprenditoria. Al Teatro Comunale una fila è occupata dagli Azzurri d'Italia, guidati dal loro presidente Stefano Mei, mezzofondista, olimpionico a Los Angeles e campione europeo dei 10mila metri a Stoccarda nel 1986: «Ho accolto l'invito anche solo per il piacere di essere presente afferma Mei, lanciando una regola che vale per il mondo imprenditoriale a Cortina abbiamo una invidiabile batteria di azzurri ed è importante che ci si ricordi di chi ha dato perché va sfruttata l'esperienza di chi è stato campione». Con Mei si parla di vittorie, le sue: «Bello quando si vince, ma i ricordi sono anche altri».

Quasi si schiva, poi va sul futuro, al 2026: «Per tutti è una vittoria anche il fatto che questo territorio sia riuscito ad aggiudicarsi le Olimpiadi».

Manca la signora del salto in lungo, Fiona May, due volte campionessa mondiale e vice di Stefano Mei: «Un imprevisto, non è riuscita a venire a Belluno» spiega l'ex mezzofondista. Alcuni Azzurri nostrani sono seduti sulle poltroncine rosa. I bobisti Sergio e Gildo Siorpaes, vincitori del bronzo olimpico nel 1964 a Innsbruck insieme ad Eugenio Monti. Seduto davanti a loro c'è Roberto Zandonella, campione olimpico nel bob nel 1968 a Grenoble, anche lui con Eugenio Monti. Ecco Oscar De Pellegrin, campione paralimpico nel tiro con l'arco a Londra 2012, e il fondista Silvio Fauner. Uno che di medaglie ne ha in saccoccia: un oro in staffetta a Lillehammer nel 1994, con Maurilio De Zolt, Marco Albarello e Giorgio Vanzetta, due argenti, sempre in staffetta, ad Albertville, nel 1992 e a Nagano nel 1998, due bronzi nell'inseguimento a Lillehammer e a Nagano. Un po' defilati chiacchierano, in attesa che inizi la tavola rotonda dove si parlerà soprattutto di sport invernali ed Olimpiadi, il novantanovenne generale Lorenzo Cappello «Ho portato la fiaccola, nelle Olimpiadi del 1956, passandola a Zeno Colò» e Carlo Calzà il panettiere-atleta, ora novantenne «Facevo pattinaggio di velocità, sul lago di Misurina». Ogni tanto qualcuno va a stringere loro una mano. Bello solo il fatto di essere riconosciuti. Chi è in tuta azzurra, chi in giacca e cravatta. Ad accogliere gli sportivi e gli ex sportivi è Giovanni Viel, giornalista, commentatore di eventi sportivi. Il Teatro, intanto, si riempie.

A Kristian Ghedina chiediamo, in relazione all'inaugurazione della Luiss Businss School, cosa sia nello sport l'alta formazione: «L'unione della teoria alla pratica, un sistema che applicabile in ogni campo, anche nella scuola - sono parole del campione di sci per riuscire serve la dote e l'estro, poi il lavoro e l'impegno. Che conta, alla fine, è la combinazione della tecnica e della capacità di saperla applicare».

Daniela De Donà

