PADERNO Il gigante buono non c'è più. Bruno Volpi, storica colonna della casa di riposo Bon Bozzolla, si è spento ieri dopo aver contratto il coronavirus. Originario di Milano, residente di Paderno, aveva 65 anni, la maggior parte trascorsi nel mondo del volontariato tra protezione civile, Pedemontana Emergenza, Associazione volontari anti incendio boschivo Pedemontana del Grappa Colli asolani e Montello e nell'istituto per anziani di Farra di Soligo dove dal primo giugno 1993, data di inaugurazione della casa di riposo, era operatore socio sanitario. «Ha dato tanto alla nostra comunità, è una grossa perdita», afferma il sindaco Annalisa Rampin. Da ottobre Bruno aveva dovuto lasciare il lavoro per subire una serie di interventi chirurgici. Aveva salutato i colleghi dicendo: «Pregate per me, ci vediamo presto». E invece, nel suo percorso di riabilitazione a casa ha contratto il Covid 19 che ha aggravato il quadro clinico. Dalla sua pagina Facebook aveva scritto: «La tosse non mi fa respirare». Poi era stato ricoverato d'urgenza all'ospedale San Giacomo di Castelfranco dove i sanitari hanno accertato la presenza del coronavirus e iniziato le cure. Dopo qualche giorno il trasferimento in terapia intensiva a Cittadella dove ieri è venuto a mancare. Sono in tanti oggi a piangerlo, tutti coloro che avevano avuto modo di conoscerlo nel suo essere un vulcano di passioni. Aveva fatto innamorare tutti i suoi colleghi della casa di riposo della musica alla quale non si negava mai. Ancora nella memoria di tutti gli operatori socio sanitari e la dirigenza del Bon Bozzolla le feste di Natale e le cene dove Bruno si trasformava nell'uomo della serata. «Era simpatico e benvoluto da tutti afferma il direttore della casa di riposo, Eddi Frezza Un gigante buono e tutti aspettavamo di rivederlo».

A dare una timida speranza sul suo ritorno al lavoro era stato anche il fratello Mauro, tramite un messaggio che aveva rassicurato colleghi e amici dopo otto giorni dal ricovero: «Sembra esserci un leggero miglioramento e finalmente a rispondere alla terapia in corso. È ancora presto, ma lui sta tenendo duro». Ma Bruno non è mai tornato, lasciando però indelebile tra le mura della casa di riposo il suo ricordo. «Era sempre disponibile con tutti e per tutti, parlare con lui era un piacere aveva sempre qualcosa di interessante da dire», afferma il coordinatore Salvatore Ausilio. Pensiero analogo arriva dai vertici dell'Avav con il presidente Ferruccio Perocco: «Se c'era una persona che si poteva descrivere come buona, compassionevole, sempre pronta ad aiutare gli altri, quello era Bruno».

La comunità di Soligo piange invece Vigilio Ballancin, 71 anni. È la seconda vittima a Farra di Soligo per Covid-19. Una settimana fa era uscito dalla terapia intensiva e questo aveva fatto ben sperare la sua famiglia, la moglie Silvana e le figlie Cristina e Chiara. Poi, improvvisamente, un peggioramento che lo ha portato alla morte ieri mattina. Il suo corpo, minato già da alcune patologie, non ce l'ha fatta a vincere il coronavirus. Nato a Farra e da alcuni anni in pensione, Ballancin aveva a lungo lavorato in Piemonte. «Un gran lavoratore ricorda il parroco di Soligo don Brunone De Toffol - una persona attiva, simpatica e buona. Aveva a lungo lavorato come carpentiere, specializzandosi nella costruzione di tetti in legno. Come amico degli alpini del gruppo di Soligo aveva collaborato alla realizzazione del portone di ingresso del cortile della canonica di Soligo, ma anche a tante altre attività. Era una persona piacevole, con la battuta pronta, sempre disponibile». Sabato, nel cimitero, sarà dato l'addio al 71enne in forma privata. «Purtroppo la notizia della morte di Vigilio, persona molto attiva in paese, segna ancora una volta la nostra comunità, una notizia che speravamo non dover mai ricevere afferma il sindaco Mattia Perencin a nome dell'amministrazione comunale -. Ci stringiamo alla sua famiglia e, in segno di vicinanza, sarò presente a rappresentare la comunità al rito funebre».

Lucia Russo

Gabriele Zanchin

Claudia Borsoi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

