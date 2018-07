Le toghe al voto tra veleni e correnti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Carlo NordioMentre i nostri cuori sono divisi tra l'esultanza e la trepidazione per la sorte dei bambini thailandesi, rimane poco spazio per occuparci del risultato di un'operazione più modesta, come l'elezione dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura, che conosceremo nelle prossime ore. In questi limiti, tuttavia, posiamo spendere qualche parola. Non ci saranno, ovviamente, rivoluzioni epocali. Ma alcuni significativi cambiamenti sono possibili. Per comprenderli, occorre partire da lontano. I componenti togati del Csm...