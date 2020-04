LE TESTIMONIANZE

VENEZIA La notizia della scomparsa di Davide Frisoli si è diffusa velocemente in città, tanto repentina quanto imprevista. Da Mestre a Venezia, è rimbalzata nelle chat delle numerose scuole in cui Frisoli, come insegnante e come dirigente scolastico, si era fatto conoscere e apprezzare, dopo che gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute avevano fatto presagire una ripresa. Che attraverso gli occhi della speranza appariva probabile, in una persona giovane, dal fisico sportivo, amante della corsa e della bicicletta. Luigi Brugnaro ha esternato le proprie condoglianze «come sindaco di Venezia e della Città metropolitana alla moglie, ai figli, ai colleghi e agli alunni degli istituti in cui lavorava».

«Davide era una persona rispettabilissima, moderata, capace di ascoltare le persone e gli alunni per non farli sentire numeri è il ricordo dell'assessore all'Urbanistica Massimiliano De Martin, amico di famiglia - Impegnato nel suo lavoro perché la scuola fosse sempre più luogo dove poter e saper insegnare ma soprattutto imparare, fuori dalle logiche conservative di potere. Alla ricerca del bene comune e del valore dell'insegnamento. Con lo stesso rispetto che nutriva per i figli degli altri', nel suo riserbo poneva attenzione e amore per la crescita della sua famiglia. Esempio di chi lavora in silenzio, senza cercare luci della ribalta, servitore dello Stato e riferimento per le famiglie per la crescita educativa e scolastica dei propri figli».

INCREDULITÀ

«Il professor Frisoli era una persona squisita, gentile e onesta, uno stile d'altri tempi aggiunge Luca Battistella, consigliere delegato - Abbiamo condiviso il percorso scolastico delle nostre figlie. Non ci aspettavamo un epilogo così drammatico. Anzi, ogni giorno ci attendavamo la notizia del suo ritorno a casa. Dalla sua aveva la forza di una bella filosofia' di una persona che non l'aveva solo studiata, ma la praticava nel suo quotidiano di lavoro, di vita».

Giovanni Martini, presidente della Municipalità di Venezia, si definisce sgomento e sottolinea l'aspetto dell'ulteriore dispiacere, nel dispiacere della morte, per la inevitabile mancanza dettata dalle condizioni di sicurezza dell'ultimo saluto «dei tanti che l'hanno apprezzato, conosciuto, stimato, amato. Ed è amaro sapere che i suoi cari non potranno essere alleviati e confortati nell'ultimo saluto da parenti, amici, colleghi» e aggunge che «un pensiero e una preghiera penso siano doverosi anche per chi resta. Per chi piange il proprio caro e non sente e non vede attorno nessuno»

CALMO E PACATO

Pensiero condiviso da Claudio Marangon, già dirigente dell'istituto alberghiero Barbarigo che nell'anno scolastico 2012-13 fu il tutor di un Davide Frisoli al suo primo incarico all'istituto di viale San Marco che conta una scuola media, tre elementari, una materna. «Correva come una trottola tra una scuola e l'altra, nel delirio di responsabilità cui era messo di fronte, ma aveva il gusto della relazione, sapeva risolvere con calma e pacatezza i conflitti ricorda - E aveva una dote innata nella capacità di mediazione, condita con un umorismo che permetteva di sdrammatizzare le situazioni più difficili». Nel taccuino di Marangon, tra le cose da fare, c'è appuntato uno «spritz con Frisoli», «per parlare di questioni di lavoro, ci eravamo ripromessi di incontrarci racconta ci eravamo sentiti di recente, poi un'ultima telefonata a cui non ha risposto».

Maria Pia Vivolo, invece, è l'insegnante che si occupa della scuola di Pediatria dell'Ospedale all'Angelo, che ricade all'interno della competenza dell'Istituto di Viale San Marco e che permette ai bambini ricoverati di restare al passo con le lezioni quando sono ricoverati o quando fanno terapie lunghe che fanno loro perdere i giorni di scuola. «Al primo collegio docenti, nove anni fa, mi chiese con grande umiltà di sapere tutto di questa attività che non conosceva dice e nel tempo mi diede carta bianca, ma ci teneva molto, con lui fu possibile instaurare anche collaborazioni con le scuole superiori soprattutto per ragazze che rimanevano ricoverate per disturbi alimentari, e si battè per ottenere una cattedra a tempo pieno di matematica. Stavamo lavorando per mettere in piedi una cattedra anche a Venezia, avremmo dovuto andare all'Ufficio scolastico in questi giorni. Era uno che ti dava il suo numero di telefono e che ti chiamava anche alla sera per risolvere un problema che durante la giornata non era riuscito ad affrontare». Tra le attività apprezzate dai genitori anche la collaborazione con il Cai di Mestre e alcune scuole, che hanno permesso a molti ragazzini di fare escursioni in montagna nei fine settimana.

Raffaella Vittadello

