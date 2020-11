LE TESTIMONIANZE

VENEZIA Esercenti, imprenditori, lavoratori dei settori più disparati e del mondo dell'artigianato. Riuniti ieri mattina per lamentare le conseguenze delle limitazioni imposte dagli ultimi decreti alle loro attività. «Le manifestazioni a cui stiamo assistendo in questi giorni le parole di Matteo Secchi di Venessia.com, presente alla passeggiata di protesta lasciano il tempo che trovano. L'obiettivo è quello di farne una unica, ben organizzata, che comprenda le varie categorie. Cosa chiediamo oggi (ieri, ndr)? Che le istituzioni facciano da mediatore tra proprietari dei fondi e gestori delle attività per arrivare ad un accordo». Gli affitti restano ancora troppo alti per chi in questo momento non ha lavoro. «Apertura di tavoli di crisi per ogni categoria, è invece l'appello del collega Manuel Tiffi ognuno con una destinazione d'emergenza». Tra i manifestanti, c'era anche Alberto Fabris, commerciante veneziano. Che commenta così l'attuale situazione: «Non lavoriamo a causa della mancanza di turismo internazionale (quello europeo non basta). I costi sono continui e il fatturato pari a zero. Preferisco i danni dell'acqua alta, dai quali ci si rialza il giorno dopo, piuttosto che quelli del coronavirus che durano da un anno. Vogliamo lavorare, imparando a convivere con questa pandemia». Denuncia la situazione anche Davide Busetto, cuoco al Giardinetto da Severino, in Ruga Giuffa. «Il mio collega ed io lavoriamo ormai solo a pranzo dice e a giorni alterni. Dopo una timida ripresa nei mesi estivi, da ottobre il calo del lavoro è precipitato di nuovo». Luca Bastianello dello stesso locale è il titolare. «Senza turisti non si lavora, afferma la clientela locale non basta. A ottobre ho registrato un calo del fatturato del 60% rispetto al 2019. Chiudere solo di sera non ha senso: le precauzioni sono le medesime che a pranzo». «Siamo qui in rappresentanza delle palestre, l'unico posto dove i giovani possono ancora stare insieme perché Venezia ormai non offre più nulla», spiega Massimiliano Francescon, presidente e insegnante di Asd AguaSalsa. «Il vero problema? Poter dare ai ragazzi un luogo dove trascorrere le loro giornate. Per le sanificazioni abbiamo speso più di 2mila euro eppure ci hanno fatto chiudere. Oltre al danno, la beffa». Iuri Silvestro e Giorgio Daniotto sono marittimi del settore gran turismo che raggruppa circa 6mila persone in cassa integrazione da marzo. «Aderiamo a Solimare, un fondo di solidarietà. Ci avevano garantito l'80% della retribuzione evidenziano i due comandanti ma in realtà siamo arrivati a riceverne il 40% soltanto. Finché non riprenderà il turismo internazionale, per tutta la nostra filiera il problema persisterà».

«E' stato molto importante essere ricevuti e ascoltati dall'amministrazione comunale», il commento di Lidia Bergamo, cameriera in un pub di Mira, che ieri si è ritrovata portabandiera della manifestazione e tra la delegazione ricevuta dall'assessore Costalonga, che ha rimarcato l'importanza di una protesta pacifica («se diventano violente, si passa dalla parte del torto»). «Tra artigiani e imprenditori io, dipendente, dice la donna potevo starmene a casa, ad aspettare la cassa integrazione, ma voglio lavorare. Domani (oggi ndr) ci hanno promesso una riunione tra sindaco, giunta, capigruppo di partiti e associazioni in cui si cercherà di far arrivare al governatore Zaia dei progetti. A Roma devono capire che Venezia vive di turismo e artigianato. Due categorie che vanno tutelate».

M.Gasp.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

