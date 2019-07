CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE TESTIMONIANZETREVISO «Dovete andare via, c'è una borsa sospetta. Ora arrivano gli artificieri». Il pomeriggio di piazza Duomo, che scorre lento in una delle giornate più calde di questa torrida estate, viene interrotto da un improvviso ammassamento di forze dell'ordine. Carabinieri, poliziotti, vigili del fuoco, agenti della municipale. Negozi e bar vengono fatti evacuare, la gente invitata a lasciare le strade. La zona viene delimitata: un nastro transenna metà della piazza e chiude l'accesso a via Canova e via Cornarotta. In un...