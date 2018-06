CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE TESTIMONIANZEPRATA «I danni sono ingenti ma questo episodio non fermerà la produzione». Massimo Santarossa, titolare dell'omonima azienda di via della Chiesa, non sa darsi pace, ma dimostra sin da subito quello spirito dell'imprenditore che non si piega di fronte all'ennesima difficoltà. Lui che, tra le altre cose, ha dovuto già sopportare il peso di una procedura fallimentare. I danni, coperti da polizza assicurativa, si aggirano attorno ai 200mila euro. Santarossa parla di «incidente ininfluente. Per fortuna afferma l'imprenditore ...