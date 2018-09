CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE TESTIMONIANZEPORTOGRUARO I clienti venivano avvicinati in particolare con il passaparola. Amici degli amici. Perfino parenti. Come non fidarsi di un familiare? È il caso di una 40enne di Portogruaro, artigiana, congiunta di uno degli indagati veneziani. «Ho creduto fino in fondo che mi restituisse i 20mila euro che lo scorso anno ho versato tramite bonifico nella società croata. Quando mi aveva proposto l'investimento mi sono informata attraverso il sito internet, ho visto le varie opzioni e ho scelto il piano di accumulo, con scadenza...