PADOVA «Sanificazione e pulizia sono le due parole chiave che stanno consentendo alle imprese di ricominciare la propria attività in sicurezza e all'economia di ripartire». Parla con grande orgoglio Stefano Rampazzo, presidente della categoria chimici di Confartigianato. Titolare della Puliclean di Selvazzano, appartiene ad un comparto che è sempre stato fondamentale ma ora lo è diventato agli occhi di tutti. «La pulizia, la disinfezione e la sanificazione sono processi produttivi specifici che necessitano di professionalità, competenza e anche tecnologie che possano rendere veramente efficaci i trattamenti continua Rampazzo -. Sono attività che devono essere attentamente progettate, ad alta intensità di manodopera e i cui costi non possono essere contratti se si vogliono determinate prestazioni e un servizio di qualità che garantisca pulizia e igiene».

Qui si apre un altro discorso, quello della concorrenza. «Noi ci batteremo - alza la voce Rampazzo - affinché questa attenzione al comparto e la corsa di molti ad offrire i propri servizi non porti le imprese a rivolgersi a degli improvvisatori perché si avrebbero dei seri danni per tutti. In questa delicata fase le imprese di pulizia sono vicine alla comunità, sia offrendo servizi professionali sia indicando le corrette procedure per ottenere l'obiettivo di sanificazione necessario per la sicurezza delle persone. Dopo questa esperienza è auspicabile una presa di coscienza, da parte di tutti: mi auguro che finita l'emergenza rimanga tale il valore della pulizia e dell'igiene come lo è stato in questo periodo critico».

All'estremo opposto, uno dei comparti più colpiti dall'emergenza è stato quella della moda, che in provincia di Padova conta 1.738 aziende artigiane e 6.674 addetti. A fare il quadro della situazione è Laura Dalla Montà, presidente di categoria per Confartigianato e titolare dell'attività Confezioni Alice di Este che conta mediamente 15 dipendenti. Dal 1990 confeziona coprispalla di lusso: immaginava un 2020 di grande festa per celebrare i 30 anni di storia e invece ha vissuto una primavera da incubo.

«La prima frenata c'è stata a gennaio, con l'esplosione del Covid in Cina. Ci sono aziende che hanno chiuso a metà mese e hanno riaperto solo a metà maggio. Per i confezionisti il calo degli ordini è stato anche del 70 per cento e oggi l'intero comparto moda vede, tra le imprese artigiane, il 25% dei lavoratori ancora in cassa integrazione. Abbiamo completamente saltrato una stagione: ci siamo lasciati col piumino e ci siamo ritrovati in t-shirt. E c'è anche grande preoccupazione per la stagione prossima, quando dovremo vendere l'invenduto di questa. Una vera batosta». Una batosta a cui lei ha reagito con una riconversione: «Da due mesi realizziamo camici monouso destinati all'ambiente medico. Ci siamo adattati alla situazione e questo ci ha permesso di resistere».

