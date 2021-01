LE TESTIMONIANZE

DOLO «Una lezione di vita». Fra le centinaia di persone presenti al funerale del sindaco Polo anche il suo medico curante, il dottor Dorino Danieli, che per primo diagnosticò la malattia. Non può parlare dei risvolti medici ma lo ricorda dal punto di vista umano. «Ha vissuto ed affrontato la sua malattia con una serenità e un coraggio impressionanti, senza mai dare segni di smarrimento, davvero una lezione di vita». Nonostante il freddo e la diretta streaming, sono state circa 650 le visualizzazioni, tanta gente ha preferito esserci per ascoltare le parole che arrivano dagli altoparlanti, Volti tirati e addolorati, una commozione sincera. Semplici cittadini. ognuno con un ricordo, una storia da raccontare. È il caso di Alessandro Coletto, geometra e dirigente del calcio Dolo. «Alberto, ogni volta che mi trovava o negli uffici comunali e per le vie di Dolo, chiedeva sempre informazioni sulla società, i suoi obiettivi e programmi. Dall'estate scorsa abbiamo concretizzato un progetto fermo da anni, a lui e al vicesindaco molto sentito, una collaborazione con l'Ambrosiana calcio (società nella quale Polo aveva militato da giovane, ndr) così è nata Derby. Ricordo quando subito dopo la prima elezione è venuto farci visita e già avevamo chiesto un intervento per la realizzazione della copertura. Dopo cinque anni è stata fatta. Ha fatto in tempo a vederla, peccato non abbia potuto inaugurarla».

I VOLONTARI

Presente anche il presidente di Croce Serenissima Giuliano Salvagnini. «Sono qui per omaggiare il nostro sindaco con il quale, durante questi anni di volontariato, ho avuto modo di confrontarmi, pur con idee diverse, ma sempre con rispetto reciproco. Ha sostenuto in modo concreto le mie proposte e ci ha aiutato con un contributo importante che ha permesso di far proseguire questo mio progetto di primo soccorso». Non tutti hanno voglia di parlare: «Sono momenti - confessano - in cui le parole non escono dalla bocca». Una commerciante, Susanna Panizzolo, seppure a fatica, trova il modo di ricordare il suo sindaco. «Faccio fatica a trovare le parole per spiegare ciò che mi legava a lui. Per esprimere il dolore, il sentimento che sto provando. Mi limito a dire che abbiamo perso un condottiero, un uomo che davvero credeva fortemente a quello che faceva. E che era legato al suo paese Alberto Polo era gentile ma determinato e ha sempre sostenuto ogni iniziativa che servisse a tenere vivo il paese. Mancherà al paese la sua guida determinata. E mancherà un amico prezioso. Manca già. Il vuoto che ha lasciato, quello che abbiamo sentito stamattina davanti alla sua salma, fa rumore».

Non è la sola a stare male. Anche Antonella Stradiotto che ha un'attività in via Mazzini ed è anche presidente dell'Aido. «Alberto è stato per me un amico col quale si parlava di tutto con serenità e trasparenza, una persona che a prescindere dal Suo incarico sapeva ascoltare con attenzione e umiltà, sempre col sorriso sulle labbra, anche in questo momento cosí difficile. Si é sempre interessato al Gruppo Aido di Dolo, presenziando a ogni manifestazione che organizzavo col mio consiglio direttivo, si complimentava con noi spronandoci a continuare a parlare dell'importanza di donare al nostro prossimo, infatti era lui stesso Socio Aido e Avis. Tempo fa avevamo riso al ricordo dell' ultima festa dell'Aido al quale aveva partecipato con Don Alessandro Minarello. Erano seduti al mio tavolo e parlavano cosí fitto fitto che ad un certo punto Alberto disse: Sembriamo Peppone e don Camillo». Anche il presidente della Pro Loco Nereo Fracasso ha un pensiero per sindaco Polo. «Era attento alle esigenze dei cittadini e sempre disponibile alle proposte per rendere piacevole e gradevole l'immagine del paese».

Lino Perini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

