CORTINA D'AMPEZZO Il tombino in cui si getta il rio Ruoiba, per proseguire la sua corsa in un tubo interrato, è il punto più delicato, quello da cui è scaturita gran parte dell'esondazione di lunedì sera, quando sono bastati alcuni sassi per ostruire la grata e far dilagare l'acqua. Il buco è alle spalle del grande condominio La Perla, un casermone degli anni Cinquanta, dove aveva casa anche l'attore Paolo Villaggio. «E' già accaduto in passato ricorda Osvaldo Majoni, che ha la sua azienda pochi metri più a valle e si è ripetuto anche questa volta: l'ingresso del tubo si tappa e l'acqua va ovunque, senza più controllo. Dovranno decidersi a scavare un'opera di presa più efficiente». Un vicino di casa aggiunge: «Gli anni passati mi è successo di precipitarmi qui con il trattore e di aprire il varco all'acqua, per evitare che esondasse; lunedì sera non c'ero e non ho potuto farlo».

Mattia Majoni mostra i filmati dell'acqua che sale: arriva a un'ottantina di centimetri, segnati con evidenza dal fango, sul muro esterno. Dentro ne è arrivata poca, per fortuna e grazie all'avvedutezza di questi imprenditori: «I portoni dei magazzini e del garage hanno retto, per cui è entrata davvero poca acqua, qualche centimetro soltanto, forse una ventina. Noi comunque abbiamo tutto il materiale sollevato da terra, appoggiato sui bancali di legno, memori di altri episodi precedenti, così non abbiamo avuto danni di rilievo. Abbiamo imparato la lezione. Inoltre abbiamo delle pompe che si mettono in funzione automaticamente, quando il sensore rileva la presenza d'acqua». Majoni è comunque al lavoro, aiutato da volontari della Protezione civile, per rimuovere con i badili la fanghiglia e i detriti portati dall'acqua. Uno dei filmati più spettacolari registrati e diffusi la sera del disastro inquadra la vicina casa Dandrea, dove c'è ancora la storica officina, in cui si fabbricarono per decenni i bob di molte squadre nazionali, di tutto il mondo. Oggi non si svolge più quell'attività.

L'abitato di Maion è stato raggiunto dall'acqua, che ha inondato orti e giardini, si è infilata in qualche rampa di garage, per finire non soltanto nelle autorimesse o nelle cantine, ma anche in alloggi sotterranei, destinati al personale di servizio delle facoltose famiglie vacanziere, oppure in locali di servizio, di ogni genere, attrezzati per il benessere e il relax. La fiumana ha superato agevolmente la passeggiata e la pista ciclabile dell'ex Ferrovia delle Dolomiti, aiutata anche dalla conformazione attuale dell'opera. «Nella cunetta a lato della ciclabile, creata proprio per lo scolo delle acque, ora ci sono i lampioni dell'illuminazione pubblica e a ogni temporale rischiamo di allagarci lamenta Lorenzo Majoni, dell'hotel Bellaria non c'entra nulla la bomba d'acqua, non venga portata come scusa: questo fenomeno ha soltanto accentuato un problema che si verifica tutto l'anno. Per interrare la linea elettrica di alimentazione e posizionare i corpi illuminanti hanno riempito il canale che stava a monte della ferrovia, così l'acqua corre senza ostacoli, per poi dilavare lungo la scarpata sottostante. Raggiunge il nostro albergo, ma anche altre abitazioni e attività. Il fenomeno si ripete tutto l'anno, ad ogni pioggia abbondante, oppure con il disgelo in primavera. D'inverno l'acqua ristagna, poi si gela e la passeggiata diventa un pericoloso pattinaggio. Spero che ne tengano conto, nel progetto di sistemazione e ampliamento della ciclabile».

