LE TESTIMONIANZE CAMPODARSEGO La notizia è corsa veloce sui social, e così

LE TESTIMONIANZECAMPODARSEGO La notizia è corsa veloce sui social, e così si è appreso in fretta quanto questa donna fosse rimasta nelle menti e nei cuori di generazioni di studenti. Donatella Campagnaro, 53 anni, lavorava come operatrice scolastica alle scuole elementari di Fiumicello e viveva da sola nell'elegante villetta a due piani di via Caltana, ereditata dai genitori, deceduti tra il 2005 e il 2007. Donatella Campagnaro ha accompagnato il percorso di moltissimi bambini nell'intero ciclo della scuola primaria. In molti la ricordano...