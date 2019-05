CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE TESTIMONIANZE ALLEGHE «A questo punto, c'è da aver paura». L'umore, tra gli alleghesi e in generale tra gli agordini che ieri si sono fermati ai piedi dello sperone roccioso da cui è caduto il masso, non è dei migliori. «Dopo il sasso enorme di Bries di Agordo e dopo questo - il parere generalizzato - i timori ad affrontare una strada in Agordino aumentano». C'è chi, non lo nasconde, «prima di intraprendere la strada che da Livinallongo scende a valle, mi faccio il segno della croce. Nella speranza che nessun sasso o albero mi cada...