Le tensioni giallo-verdi

LA GIORNATA ROMA Le elezioni regionali abruzzesi (10 febbraio) si avvicinano e i 5Stelle alzano la voce verso l'alleato leghista. Luigi Di Maio alza la palla in mattinata quando, durante una iniziativa elettorale, chiude a ogni possibile mediazione: «Finché ci sarà il M5s, non c'è storia per la Tav». Al suo fianco, schiaccia la palla, Alessandro Di Battista. Che sceglie toni grevi: «Se la Lega intende andare avanti su quel buco inutile che costa 20 miliardi, tornasse da Berlusconi e non rompesse i c.... È chiaro?». Matteo Salvini,...