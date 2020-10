LE TENSIONI

BELLUNO «Ci chiedono di fare i chirurgi con cacciavite e carta vetrata, ecco perché siamo arrabbiati». Il sindaco Jacopo Massaro si scaglia contro il nuovo Dpcm del Governo Conte e lascia intendere che no, le chiusure delle vie più frequentate la sera non sono applicabili. Per buona pace dei gestori dei locali. Insomma, tutto bene purché non si mettano sul groppone degli enti locali responsabilità assurde e ingestibili come quella annunciata domenica sera dal premier. Il primo cittadino, sintonizzato come migliaia di bellunesi alle 21.30 per la conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi, ha sbottato dopo pochi minuti con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Ieri, non pago, ha ulteriormente rincarato la dose chiarendo e spiegando le parole della sera precedente. «Per mesi abbiamo chiesto di poter decidere a livello locale alcune misure su come governare l'emergenza Covid spiega -: autonomia di spesa e di assunzione per poter disporre del personale adeguato alla gestione dell'emergenza come educatrici degli asili nido, assistenti di sociali, polizia locale. Nulla di tutto questo ci è stato consentito, abbiamo i bilanci in rosso, ma abbiamo comunque continuato a partecipare alle riunioni con Governo e Regioni sulla gestione dell'emergenza. Ieri sera (domenica), nonostante la mattina avessimo partecipato ad una riunione col Governo durante la quale non ne è stato fatto cenno, il Presidente del Consiglio annuncia che i sindaci potranno chiuderanno vie e piazze affollate dalle 21. Una misura non concordata, assurda: se ci fosse stato chiesto un'opinione, avremmo spiegato che è una misura totalmente inapplicabile e che rappresenterebbe un coprifuoco nazionale mascherato da coprifuoco comunale. Come chiuderemo le piazze? Ma poi, se chiudo piazza delle Erbe, non è che la gente si sposta in piazza del duomo accalcandosi ancora di più?». Insomma, non è fattibile. Massaro prosegue la sua disamina della misura proposta da Roma dimostrando come no, non sia fattibile. Una proposta che, oltre a mettere in difficoltà i gestori dei locali esporrebbe anche il Comune a ricorsi al Tar da parte di chi, potendo tenere aperto fino a mezzanotte, si vede la via chiusa al passaggio di auto e pedoni. E poi i controlli, tallone d'Achille di questa ondata di normative perché le regole assumono un senso se qualcuno le fa rispettare e a Belluno, si sa, ci sarebbe bisogno di assumere agenti di polizia locale. «Come sindaci siamo sempre pronti ad assumerci le nostre responsabilità conclude Massaro - e a collaborare con atteggiamento istituzionale per gestire l'emergenza. Ma abbiamo bisogno che chi sta nel quartier generale concordi le misure con chi sta in prima linea e dia gli strumenti per attuare le scelte».

A.Tr.

