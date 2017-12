Le telecamere di Brugnaro sui turisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DAL 2017 AL 2018MESTRE «Solo il bilancio in ordine ci permette di rimettere in moto la macchina amministrativa di Venezia e della Città Metropolitana e di affrontare gli interventi più importanti». Così ieri Luigi Brugnaro ha parlato contemporaneamente del 2017 che è stato e del 2018 che verrà: che sarà all'insegna del primo tentativo di gestire i flussi turistici e di riportare residenti in centro storico. Il sindaco ieri ha raccontato il lavoro svolto che è alla base di quel che la sua amministrazione farà l'anno prossimo....