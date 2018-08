CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE TARGHEVENEZIA È intestata alla madre del giovane sostituto gondoliere l'imbarcazione da diporto coinvolta nell'incidente nautico costato la vita a due pescatori di Castello. Si tratta di un lancino che monta un motore a 150 cavalli di potenza, motivo per il quale il conducente deve essere in possesso di patente nautica. La targa del mezzo è stata trovata, anche se non è ancora chiaro se fosse applicata alla barca oppure no. Nel frattempo, a Venezia si apre una discussione per quanto corcerne l'applicazione dei contrassegni e la...