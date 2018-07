Le svendite partono sotto una buona stella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PRIMO GIORNOPADOVA Iniziano sotto la buona stella di un +2 per cento, e con forti riduzioni di prezzo fin da subito (tanti i sottocosto del 40% esposti sulle vetrine), i saldi estivi di Padova. Anche se come sempre c'è qualche lamentela sulla qualità della merce, che secondo qualcuno non sarebbe di stagione.Una giornata, quella di ieri, iniziata prestissimo per i padovani che hanno scelto il primo giorno ufficiale di saldi per sfogarsi con lo shopping. E il centro, brulicante di coppie, mamme e figlie assieme, amiche e amici, era lì a...