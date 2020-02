LE SUPERIORI

MESTRE Agli studenti veneziani piace il liceo e vanno pazzi per l'indirizzo sportivo. In attesa dei dati ufficiali dall'Ufficio scolastico, dagli istituti si conferma la tendenza dello scorso anno, con gli scientifici che esplodono di iscrizioni e, forse per l'effetto Venezia, il turistico che regge, in confronto al calo che si registra invece a livello nazionale. Come lo scorso anno, gettonatissimi sono i licei Morin della Gazzera e lo Stefanini di Mestre. Se l'istituto di via del Miglio lo scorso anno aveva registrato un boom, passando da 200 a 315 iscritti al primo anno, nel 2020-2021 salirà ancora un po' con 323 future matricole al via a settembre. Gli spazi sono già stati trovati la scorsa estate e la scuola quindi ora si fa trovare pronta.

STEFANINI E MORIN

«Abbiamo accettato tutte le iscrizioni richieste - spiega la dirigente scolastica Mirella Topazio -, escluso lo sportivo per il quale si può attivare solo una classe». Per questo particolare indirizzo dello Stefanini si sono fatti avanti 53 ragazzi, ma c'è posto solo per 28 immatricolazioni. «Tra gli esclusi - chiarisce la preside - alcuni hanno richiesto di restare da noi in altri indirizzi e sono stati accettati. Altri sono stati smistati verso le seconde scelte».

Si conferma tra i più richiesti anche il Morin di via Asseggiano: «Per il prossimo anno confermiamo il trend ma quest'anno riusciamo ad accettare tutti i richiedenti, circa 200 ragazzi come l'anno scorso - spiega la preside Aurora Zanon -. In generale i licei confermano l'andamento positivo che si evidenzia da qualche anno, in particolare nello scientifico».

Alla Gazzera piace in particolare il corso di scienze applicate che ha un numero elevato di richieste. «Anche da noi aumentano le domande per lo sportivo ma possiamo accogliere una sola classe».

Le selezione viene fatta su un punteggio calcolato in base ai risultati scolastici e alla vicinanza della residenza alla sede scolastica.

«Chi non rientra - conclude Zanon - è stato ricollocato su altri indirizzi e sono tanti a chiedere scienze applicate come seconda opzione».

MIRANO

Ancora numeri in definizione negli altri licei mestrini, come il Bruno-Franchetti, ed è prevista una grande affluenza anche al Majorana di Mirano che avrà di nuovo 12 classi prime, per un totale di oltre 1500 studenti sui 5 anni. «Noi avremo come sempre delle classi a rotazione - spiega Monica Guaraldo - ma il sistema è ormai rodato e gestiamo le classi sulla base degli spazi che abbiamo a disposizione».

TURISTICO

Va sempre molto di moda, a Mestre, il Gritti, che conferma i numeri nonostante il calo demografico e nonostante le preferenze dei ragazzi non vedano gli istituti tecnici tra i favoriti.

«Noi abbiamo più o meno le stesse richieste dello scorso anno, quindi avremo di nuovo 9 prime - spiega la dirigente scolastica Emanuela Cecchettin -. Nonostante, a livello nazionale, gli istituti tecnici siano in sofferenza, noi confermiamo i numeri e la suddivisione tra i vari indirizzi». Più della metà del migliaio di iscritti del Gritti ha scelto l'indirizzo turistico che da sempre, forse per l'effetto Venezia, continua a piacere e a rappresentare una garanzia per gli studenti della città e della provincia.

Melody Fusaro

