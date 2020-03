LE STRUTTURE

VENEZIA La trincea passa per le corsie degli ospedali di Dolo e Villa Salus a Mestre, individuati dalla Regione Veneto come ospedale Covid-19 nel veneziano. Ma è soprattutto Dolo, con i suoi oltre trecento posti letto a disposizione nei reparti di Medicina generale, Pneumologia, Dialisi e Terapia Intensiva a dover respingere per Venezia e la sua provincia, l'assalto continuo di un nemico invisibile così duro da battere e così potente da mettere in ginocchio l'Italia. Una malattia «virale importante e insidiosa, che può partire come un semplice raffreddore, ma poi peggiorare, anche in brevissimo tempo, fino a costringere al ricovero in terapia intensiva», come puntualizzato dal direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben. Che ha anche annunciato come all'Angelo si stanno «testando i farmaci per l'artrite reumatoide contro il virus».

OSPEDALI COVID

«L'ospedale di Dolo - aggiunge Dal Ben - è stato scelto per la sua importanza e la grande disponibilità di posti letto reperibili in piena emergenza. Porteremo la Terapia Intensiva ad un totale di 35 letti e la struttura svilupperà questo tipo di attività di cura del coronavirus mentre le attività programmate e urgenti che abbiamo già abbandonato verranno dirottate su ospedali vicini: Mestre o Mirano in particolare, ma anche Chioggia». Non solo, in vista di un possibile picco della pandemia, a Dolo è stata messa anche a disposizione del contrasto all'emergenza anche l'area Materno-infantile. Uno spiegamento di forze che nell'ospedale della riviera si traduce attualmente in circa 200 posti letto che, nel caso, potranno essere aumentati fino ad una capienza massima di 325. «La speranza è che non serva uno sforzo simile - aggiunge Dal Ben - ma non penso sarà così. Dolo ha insomma tutte quelle caratteristiche che possono servire per curare bene i soggetti positivi, lasciando libero l'hub di Mestre per sviluppare le emergenze. Come ospedale Covid è un contenitore ampio ma lo useremo gradualmente», precisa. Per poi rassicurare sul futuro: «Non resterà a vita eterna un ospedale Covid-19, finita l'emergenza tornerà alla sua vita prevista dal Piano regionale».

La linea del fronte passa da Dolo a Mestre, a Villa Salus, l'altra Maginot dell'emergenza. «Lo stiamo usando per ricoverare le persone che hanno superato la fase critica della malattia - puntualizza il dg - I casi più impegnativi li teniamo nei nostri ospedali e poi, quando la dimissione è vicina ma non può ancora essere fatta anche per ragioni sociali e di gestione del paziente, lo appoggiamo a Villa Salus. Ad oggi sono una decina i pazienti ricoverati in attesa di essere dichiarati guariti. Dovesse servire, però, Villa Salus sarebbe in grado di mettere a disposizione di questa emergenza un carico di 216 posti letto. «Come Direzione dell'Ulss 3 - annuncia poi Dal Ben - sempre per sopperire all'eventuale necessità di ulteriori posti letto, stiamo attrezzando la struttura sanitaria di Noale con 30 posti letto, che in una situazione diversa sarebbero dedicati all'ospedale di Comunità». E lo stesso potrebbe accadere all'ospedale Fatebene Fratelli di Venezia.

LE MASCHERINE

Tra i problemi sollevati con maggior continuità, quello dei dispositivi di protezione (le mascherine) e dei macchinari medici. «Le mascherine ci sono e le abbiamo per i nostri operatori e dipendenti, man mano che ci vengono fornite le distribuiamo anche al personale sanitario non dipendente - assicura Dal Ben - Noi forniamo in maniera molto regolare i nostri dipendenti. Ne abbiamo fornite anche ai medici di medicina di base ed è vero, dobbiamo rifornirli di più non appena ce ne sarà possibilità». Per quanto riguarda ventilatori e respiratori «ne sono arrivati 18 per Dolo e ci servono per allestire qui 35 posti di Terapia Intensiva che sono previsti l'ospedale Covid. Stanno arrivando, tutto il mondo li vuole per affrontare questa emergenza», fa sapere il numero uno dell'Ulss Serenissima. E a proposito di macchinari, la Cassa Edile di Venezia ha donato tre ventilatori al Civile.

