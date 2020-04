LE STRUTTURE

VENEZIA L'asticella fissata dalla Regione Veneto di processare 1.800 tamponi al giorno, che sembrava impossibile fino a pochi giorni fa per via di una o più ragioni, «l'abbiamo superata domenica».

Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima lo dice quasi sommessamente. Ma basta guardarlo in faccia per capire che con il raggiungimento della soglia richiesta dalla Regione Veneto, si è tolto un peso non da poco dallo stomaco.

Da domenica infatti sono entrati in funzione i nuovi macchinari per l'analisi dei tamponi nel laboratorio dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. A bloccarli finora era stata soprattutto la mancanza di reagenti per l'esame di contrasto, come denunciato più volte dallo stesso dg Dal Ben. Così, con i reagenti che sono arrivati e hanno permesso di schiacciare il tasto on sulle macchine, la capacità dell'Ulss Serenissima di rispondere alla domanda di analisi dei tamponi, passa da circa 800 al giorno - com'era fino a fine della scorsa settimana - al 1.800 fissato dalla Regione. Numero che però non fissa un limite invalicabile, come spiegato anche dallo stesso Dal Ben, seppur a denti stretti.

A far funzionare il laboratorio di Mestre saranno quattro tecnici di laboratorio che, volontariamente, si turneranno nelle 24 ore per garantire il pieno ritmo dell'utilizzo della nuova macchina. I tamponi di Mestre, Villa Salus, Case di Riposo e interni Ulss 3, saranno processati con il nuovo strumento che dovrebbe velocizzare i referti che sono molto in ritardo.

Il peso del numero dei tamponi da analizzare sarà alleggerito anche dal fatto che pure l'Ulss 4 Veneto Orientale sta diventando autonoma nelle sue analisi. Fino a pochi giorni fa infatti, tutti i tamponi effettuati nel Veneto orientale venivano convogliati al Civile di Venezia. Alta la domanda, poca l'offerta e così l'effetto imbuto aveva ristretto le maglie e i giorni d'attesa per l'esito dell'esame si allungavano sempre di più.

I SINDACATI

Dal Ben è voluto tornare anche sulla sospensione del tavolo con le sigle sindacali, messo in congelatore dopo la diffusione della notizia che il Carnevale avrebbe aiutato il contagio nel centro storico di Venezia, sostenuta dal direttore del Civile, Massimo Girotto, proprio durante quel tavolo.

«Il tavolo lo riprenderemo al più tardi dopo Pasqua - ha precisato il direttore generale - ma ad una condizione, che si parli solo di temi aziendali non di altro. Il fine dei nostri incontri deve essere sull'andamento dell'azienda e non su altre cose. Abbiamo avuto richieste da parte di sigle sindacali di ritornare al tavolo ma con la consapevolezza che c'è stato un qualcosa che non andava bene».

GLI OSPEDALI

Intanto continua l'adeguamento delle strutture al piano regionale che ha individuato nel nosocomio di Dolo la struttura su cui far ruotare il quartier generale nella lotta a Covid-19.

A Dolo ha chiuso il reparto di Fisioterapia con lo slittamento dei pazienti da curare a Noale. Tutti gli interventi chirurgici sono sospesi. Gli interventi effettuati sono i cosiddetti non procrastinabili di ortopedia, cardiochirurgia, oncologici. Per questi pazienti avviato il test rapido di ricerca Covid-19 con l'utilizzo della macchina rapida usata per i Pronto soccorso. Questo mentre nelle Medicine sono ricoverati i pazienti sospetti Covid per essere destinati in reparto Covid non appena si accerta la positività del tampone.

