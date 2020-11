LE STRUTTURE

SANTO STEFANO A Santo Stefano di Cadore il focolaio nella casa di soggiorno Giovanni Paolo II si sta lentamente spegnendo. Sei le vittime della pandemia. Il Comune ha diffuso ieri una nota con gli aggiornamenti, in cui dedica parole specifiche per la situazione relativa agli anziani. «Nella Casa di Soggiorno Giovanni Paolo II in queste settimane si sono negativizzati 30 ospiti -scrivono dal Comune- ma 6 ospiti sono purtroppo venuti a mancare per cause ascrivibili al Covid. Sei persone in poche settimane rappresentano un numero importante, al quale si sommano tutte le persone del nostro Comune e dell'intera vallata che ci hanno lasciato, chi a casa e chi in ospedale. Un pensiero va anche alle famiglie, che non hanno potuto assistere i propri cari come nel corso di una normale malattia e non hanno potuto essere loro vicini. Perché questa situazione non si deve affrontare solo con senso civico, ma anche con empatia, ovvero mettendosi nei panni degli altri, immaginando lo stato d'animo di chi è stato colpito in prima persona».

«TIMIDO MIGLIORAMENTO»

Il sindaco Oscar Meneghetti rappresenta la soddisfazione di tutta l'amministrazione per la situazione attuale: «Certo non ne siamo ancora fuori, però si notano i miglioramenti. L'osservanza, anche se costa sacrifici, di tutti e le linee guida, sia quelle ministeriali, che quelle regionali, sta dando i suoi frutti». In tutto il comune, a ieri, erano 53 le persone positive, di cui 12 nella casa di soggiorno Giovanni Paolo II, mentre 22 le persone in isolamento. I numeri stanno dunque scendendo, segno che i sacrifici richiesti stanno portando i risultati sperati e «che dobbiamo continuare in tal senso, nel rispetto puntuale di tutte le norme e con comportamenti responsabili verso la comunità. E proprio a proposito di comunità, è doveroso riflettere sul numero inferiore di persone positive, che non è solo frutto di un minor numero di contagi e delle persone che nel frattempo hanno superato il virus, ma ci ricorda anche le persone che, dopo aver contratto il virus, ci hanno purtroppo lasciato», conclude l'amministrazione di Santo Stefano.

VAL DI ZOLDO

Nel comune, dati alla mano, il sindaco Camillo De Pellegrin, conta 49 positivi con 26 anziani contagiati all'interno della residenza per anziani. Anche alla casa di riposo di Felre, gestita da Azienda Feltrina, si attendono risultati: una quindicina di persone contagiate fa parte del nucleo che è stato opportunamente isolato la scorsa settimana. A Cesiomaggiore si è in attesa che i positivi della casa di riposo superino il virus, lo stesso si può dire alla casa ing.Testolini di Limana dove le cose si stanno normalizzando, lo fa sapere il vicesindaco Edi Fontana.

LIMANA

«Abbiamo fatto i test molecolari a tutti gli ospiti e attendiamo i risultati. Il personale fa notare Fontana è quasi tutto rientrato e quindi abbiamo fortunatamente ripreso a fare anche una serie di attività, compresa l'animazione. Da lunedì saranno attive le videochiamate con i parenti e le telefonate». Alla casa di riposo Mione di Lentiai i primi due operatori socio sanitari si sono negativizzati, lunedì sarà effettuato un nuovo screening, anche i primi ospiti si sono negativizzati. Rimangono Covid free Trichiana e Mel.

PONTE NELLE ALPI

Lo stesso per la Casa del Sole di Ponte nelle Alpi, lo fa sapere il sindaco Paolo Vendramini: «La nostra Casa di Riposo è finalmente covid-free. È stato un periodo difficile affrontato con impegno, forza, tenacia. Vicinanza agli ospiti e ai loro familiari, un ringraziamento speciale a tutto il personale e alla dirigenza che hanno vinto una battaglia fatta di coraggio, paure, lavoro prosegue il sindaco di Ponte -. È una giornata di libertà dal covid e il nostro pensiero va a chi ha sofferto, lottato e operato con spirito di sacrificio. Non dimentichiamo e ci sarà il momento ufficiale dell'abbraccio e della riconoscenza. Con responsabilità e rispetto continuiamo a proteggere le persone fragili, i nostri cari, la comunità, noi stessi. Seguiamo le regole facili : mascherine, igienizzazione, distanziamento : gesti semplici che ci rendono forti».

Federica Fant

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA