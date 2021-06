Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE STRATEGIEVENEZIA Saranno San Marco e Rialto i perni attorno ai quali si svilupperà il piano di rilancio del centro storico sul fronte del commercio. Lo dice chiaramente l'assessore Sebastiano Costalonga: le linee guida sono già state concordate con la Sovrintendenza, messe nero su bianco in un testo che sta arrivando a conclusione proprio in questi giorni. E che sarà poi portato in Consiglio comunale. Tra queste, il decoro dei...